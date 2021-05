Samsung Galaxy Watch Active2 e Watch3 si aggiornano con miglioramenti generali

Con un dominio quasi incontrastato di Apple Watch, il mondo dei wearable ha preso ormai una direzione ben definita che, almeno per coloro che posseggono un iPhone, è difficile da modificare. Ma per coloro che hanno a disposizione uno smartphone Android l’Apple Watch non è una scelta in quanto incompatibile: ed ecco allora che Wear OS e i vari partner che Google è riuscita a convincere e Samsung con i suoi smartwatch Tizen OS hanno una grande opportunità di crescita. A questo proposito, i Samsung Galaxy Watch3 e Watch Active2 sono le migliori armi che ha in questo proposito l’azienda sud coreana.

Samsung ha rilasciato nuovi aggiornamenti software per Galaxy Watch Active2 (SM-R820) e Galaxy Watch3 (SM-R840). Entrambi sono basati su Tizen 5.5.0.2, ma l’aggiornamento per Watch Active2 porta la build alla versione R820XXU1DUD1, mentre il firmware per Watch3 ha la versione R840XXU1BUD2.

Non si tratta di aggiornamenti rivoluzionari ma la build per Watch3 include miglioramenti dell’affidabilità del sistema, mentre su Watch Active2 migliora anche il Wi-Fi e la stabilità dell’app di messaggistica. L’aggiornamento è già disponibile al download e, come sempre, bisognerà scaricarlo attraverso l’app Galaxy Wearable dello smartphone (lo si scarica sullo smartphone e poi, tramite Bluetooth, l’app lo trasferisce allo smartwatch dove viene installato).

Per i potenziali acquirenti di Samsung Galaxy Watch3 segnaliamo anche che un precedente aggiornamento ha abilitato anche in Italia la funzione ECG e la misurazione della pressione sanguigna dello smartwatch.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che probabilmente questi due sono gli ultimi smartwatch di Samsung ad equipaggiare il sistema operativo Tizen OS, visto che in futuro è previsto che l’azienda torni alle sue radici e utilizzi nuovamente Wear OS (inizialmente si chiamava Android Wear).

