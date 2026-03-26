Il Bigme HiBreak Pro Color è uno degli smartphone più insoliti oggi disponibili, e il suo elemento distintivo è senza dubbio il display E Ink Kaleido 3 a colori, una tecnologia estremamente rara nel mondo degli smartphone.

A differenza dei pannelli tradizionali OLED o LCD, qui troviamo uno schermo e-paper da 6,13 pollici che privilegia la leggibilità e il comfort visivo rispetto alla vivacità. La particolarità del Kaleido 3 sta nella presenza di un filtro colore sopra un pannello e-ink in bianco e nero: ciò consente di visualizzare fino a 4.096 tonalità, ma con compromessi evidenti. In modalità monocromatica si raggiungono i 300 ppi, con testi incredibilmente nitidi e simili alla carta stampata, mentre in modalità colore la densità scende a circa 150 ppi, con immagini più morbide e meno definite. I colori risultano delicati, quasi pastello, e lo schermo appare leggermente più scuro rispetto a un e-ink tradizionale. È una scelta progettuale precisa: questo non è un display pensato per video o gaming, ma per lettura e utilizzo prolungato senza affaticamento degli occhi.

Dal punto di vista estetico, il dispositivo mantiene un design relativamente sobrio e funzionale. Non cerca di competere con gli smartphone più eleganti o sottili, ma punta piuttosto su ergonomia e praticità. Il pannello opaco, privo di riflessi evidenti, è incastonato in una scocca con evidenti cornici a cui non si è più abituati. Lo schermo però contribuisce a creare una sensazione molto simile alla carta, rendendo l’esperienza d’uso unica. Anche al tatto si percepisce una differenza rispetto agli schermi lucidi tradizionali, e questo rafforza l’idea di trovarsi davanti a un dispositivo pensato più per la concentrazione che per l’intrattenimento.

Sotto la scocca, il Bigme HiBreak Pro Color offre una configurazione hardware sorprendentemente solida. Il processore MediaTek Dimensity 1080, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantisce prestazioni adeguate per la maggior parte delle attività quotidiane. Navigazione web, lettura di contenuti, gestione delle email e utilizzo di app di produttività risultano fluidi, anche se inevitabilmente limitati dalla natura del display.

Un aspetto particolarmente interessante è la presenza di una modalità ad alto refresh rate pensata per rendere possibile anche la visione di video, una funzione che fino a pochi anni fa sarebbe stata impensabile su un dispositivo e-ink. Attivando questa modalità dalle impostazioni, il sistema aumenta significativamente la frequenza di aggiornamento del pannello, riducendo il ritardo nelle animazioni e permettendo una riproduzione più fluida dei contenuti dinamici. Tuttavia, questo miglioramento ha un prezzo evidente: il fenomeno del ghosting diventa molto più marcato. Le immagini precedenti lasciano scie visibili sullo schermo, soprattutto nelle scene con movimenti rapidi o cambi di inquadratura frequenti. Il risultato è una visione che rimane comunque lontana dagli standard degli smartphone tradizionali, ma che può risultare sorprendentemente utilizzabile per clip brevi, video informativi o contenuti non troppo frenetici. È una funzione che amplia la versatilità del dispositivo, pur restando un compromesso evidente tra innovazione e limiti tecnologici.

Uno dei punti di forza più evidenti è l’autonomia. Grazie al consumo energetico estremamente ridotto dello schermo e-ink, la batteria da 4.500 mAh permette di raggiungere durate superiori rispetto alla maggior parte degli smartphone tradizionali. In un utilizzo orientato alla lettura o alla produttività, è realistico arrivare a diversi giorni con una sola carica. Questo rende il dispositivo particolarmente interessante per chi desidera ridurre la dipendenza quotidiana dallo smartphone.

La connettività è completa e non fa rimpiangere smartphone più convenzionali. Il supporto al 5G, dual SIM, NFC e sensori biometrici consente di utilizzare il dispositivo come telefono principale senza grandi rinunce. Anche il comparto fotografico, con una fotocamera principale da 20 MP e una frontale da 5 MP, è adeguato per un uso occasionale, anche se chiaramente non è uno dei motivi principali per scegliere questo dispositivo.

Il software, basato su Android 14, permette di installare qualsiasi applicazione del Google Play Store. In altre parole, si ha pieno accesso alle principali app di lettura come Amazon Kindle e Kobo, rendendolo molto più flessibile rispetto agli e-book reader tradizionali. Inoltre, trattandosi di un prodotto pensato per essere portato sempre in tasca, a mio avviso consente un accesso più immediato alla lettura, con sessioni anche di 10 minuti durante le attese della vita quotidiana (invece di aprire TikTok e perdersi nello scroll dei video).

Il sistema operativo è stato adattato per funzionare su un display e-ink, e questo rappresenta sia un punto di forza che una limitazione. Da un lato, l’interfaccia è pensata per essere più essenziale e meno distraente, favorendo un utilizzo più consapevole. Dall’altro, non tutte le app sono ottimizzate per questo tipo di schermo, e alcune possono risultare meno fluide o presentare artefatti visivi. Inoltre, il compromesso tra refresh rate e qualità dell’immagine è sempre presente, soprattutto quando si esce dall’ambito della lettura.

I limiti del dispositivo emergono soprattutto nell’uso multimediale. Guardare video, giocare o anche solo scorrere rapidamente contenuti social non è l’esperienza ideale. Il display Kaleido 3, pur rappresentando un’evoluzione importante nel mondo e-ink a colori, non può competere con la brillantezza e la fluidità degli schermi tradizionali. Anche la resa cromatica, sebbene migliorata rispetto alle generazioni precedenti, resta distante dagli standard moderni.

In definitiva, il Bigme HiBreak Pro Color è uno smartphone profondamente diverso dagli altri. Non cerca di essere il migliore in senso assoluto, ma di offrire un’alternativa concreta a chi vuole ridurre l’affaticamento visivo e l’uso compulsivo dello smartphone. È un dispositivo che privilegia la lettura, la concentrazione e l’autonomia, sacrificando invece l’intrattenimento e la spettacolarità visiva. Proprio per questo motivo, rimane un prodotto di nicchia, ma estremamente interessante per un pubblico specifico. Chi cerca uno smartphone tradizionale potrebbe trovarlo limitante, ma chi desidera un’esperienza più “lenta” e consapevole potrebbe considerarlo una delle proposte più originali oggi sul mercato.

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