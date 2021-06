Apple TV+ disponibile ufficialmente su Nvidia Shield TV

A distanza di qualche giorno da quando Nvidia ha rilasciato l’aggiornamento alla SHIELD Experience 8.3.2, gli sviluppatori del colosso americano hanno annunciato la disponibilità ufficiale del servizio Apple TV+ sulle Nvidia Shield TV.

Si tratta di un’aggiunta importante che permette non solo alle Shield TV di continuare a fregiarsi del titolo di miglior set-top-box disponibile sul mercato ma anche ad Apple di ampliare ulteriormente la disponibilità del proprio servizio di streaming.

C’è da dire che ad arrivare sulla Shield TV è in realtà l’app Apple TV, la quale contiene non solo il servizio di streaming Apple TV+ ma anche una serie di altri canali di terze parti in maniera molto simile a quanto offe Amazon nella sua app Prime Video.

L’app Apple TV include Apple TV+, il servizio di abbonamento video di Apple con gli Apple Originals, tra cui serie come Ted Lasso, The Morning Show, For All Mankind e Servant; oltre a film come Greyhound, Palmer e Wolfwalkers. Con SHIELD TV, possono essere goduti in uno straordinario Dolby Vision, una combinazione che offre una straordinaria qualità delle immagini 4K HDR con colori straordinari, contrasti più nitidi e un’incredibile luminosità. È supportato anche Dolby Atmos, che sblocca un suono più ricco e coinvolgente. Insieme, offrono la migliore esperienza cinematografica possibile.

Chiaramente Apple TV sulle Nvidia Shield TV funziona anche con Google Assistant per il controllo a mani libere non solo della riproduzione ma anche della ricerca di contenuti da guardare. Per cercare contenuti utilizzando la voce, basta dire “Ok Google” o premere il pulsante del microfono e indicare all’assistente un genere o un programma specifico che si desidera guardare.

Nel caso foste interessati ad usufruire di Apple TV sulla vostra Nvidia Shield TV, vi basterà visitare il Play Store e scaricare la relativa applicazione.