Non ci sarà alcun OnePlus 9T Pro in autunno ma OnePlus 9T userà un display LTPO a 120Hz

Continuando una tradizione che dura ormai da qualche anno, OnePlus non dovrebbe lanciare alcuna versione Pro della serie OnePlus 9T attesa il prossimo autunno. Di contro, la versione OnePlus 9T non farà nessuna rinuncia e utilizzerà l’ottimo pannello LTPO a 120Hz presente nell’attuale versione 9 Pro.

OnePlus 9T userà uno schermo LTPO a 120Hz di Samsung Display

Le prime indiscrezioni riguardanti OnePlus 9T stanno già iniziando ad arrivare ben prima del presunto rilascio dello smartphone questo autunno. Fonti sul social network cinese Weibo riferiscono che molto probabilmente OnePlus finirà per utilizzare un display Samsung per OnePlus 9T.

OnePlus likely to use Samsung's 120Hz LTPO E4 Flexible Screen in the OnePlus 9T. 1080P Resolution + Variable RR. There's no 9T Pro this year. /Yisten (Weibo) pic.twitter.com/J49BMaNniQ — TechDroider (@techdroider) May 29, 2021

In particolare, il pannello sarà di tipo LTPO con refresh rate variabile fino a 120Hz, come quello presente su OnePlus 9 Pro. Il pannello è flessibile, il che suggerisce che OnePlus 9T seguirà le orme di OnePlus 9 Pro e sarà dotato di un display curvo ai lati. Tuttavia, a differenza di OnePlus 9 Pro, il nuovo modello manterrà la risoluzione su FHD+ (bisogna pur differenziare i due in qualche modo).

I dispositivi con frequenza di aggiornamento variabile stanno rapidamente diventando la norma, con la serie Galaxy S21, OnePlus 9 Pro e la maggior parte degli ultimi dispositivi di fascia alta di Xiaomi che utilizzano l’elegante tecnologia, mentre si dice che Apple implementerà la tecnologia LTPO OLED solo a partire iPhone 13 (schermo fra l’altro prodotto sempre da Samsung Display).

Anche quest’anno nessun modello T Pro

Come detto, non dovrebbe esserci alcuna versione Pro del nuovo modello T. Questo è decisamente in linea con le nostre aspettative: c’è stata una sola versione “Pro” di un modello “T” di OnePlus, e quello era il OnePlus 7T Pro alla fine del 2019, ma prima e dopo l’azienda ha fatto ricorso ad un solo flagship per la seconda metà dell’anno.

