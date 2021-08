Google Hangouts: prime avvisaglie si spegnimento del servizio anche per gli account consumer

Google e le app di messaggistica non sono mai andati d’accordo a tal punto che si potrebbe benissimo fare una serie TV comedy sui tanti tentativi fallimentari fatti dall’azienda. Hangouts è una delle app di messaggistica più affermate di Google ma sta venendo pian piano spenta in favore di Google Chat.

La transizione a Google Chat è per lo più completa per gli utenti aziendali di Google Workspace ma i titolari di account personali consumer sono stati in grado di resistere un po’ più a lungo. Sembra però che Google si stia preparando a porre fine a questo.

Gli utenti consumer che provano a utilizzare le app Android o iOS di Google Hangouts vengono accolti da un banner blu che spiega che il servizio non durerà a lungo. Il banner invita gli utenti a “Passare alla chat in Gmail” e, se si preme quel banner, si verrà disconnessi da Hangouts con quell’account e indirizzato alla sezione Chat in Gmail.

Se state ancora utilizzando attivamente l’app, significa che non riceverete più notifiche o non potrete più inviare messaggi. Insomma, questo è davvero l’inizio della fine.

Per il momento si può ancora aggiungere nuovamente il proprio account nell’app Hangouts e bypassare il banner ma presto il servizio scomparirà per sempre, quindi forse è il momento di affidarsi al nuovo servizio di Google Chat oppure “passare alla concorrenza” utilizzando Telegram, WhatsApp o Signal.

Facciamo presente che Google sta anche lanciando un messaggio simile nella versione web dell’app Hangouts, la quale però non disconnetterà l’account ma aprirà una nuova scheda con Google Chat. Verrà anche chiesto di installare l’app desktop di Chat.

Sebbene sappiamo che la versione aziendale di Hangouts smetterà di funzionare entro la fine dell’anno, non ci sono notizie ufficiali su quando il servizio verrà chiuso per gli account personali. Queste ultime mosse suggeriscono che il tempo si sta avvicinando.

