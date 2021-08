Samsung pubblica per sbaglio immagini del non annunciato Galaxy S21 FE su Instagram

Il Galaxy S20 Fan Edition (“FE” in breve) è stato uno dei migliori smartphone dell’anno scorso e un seguito di questa variante “top di gamma a basso prezzo” è molto atteso. Finora abbiamo visto alcune indiscrezioni sul Samsung Galaxy S21 FE e l’ultima arriva direttamente da Samsung.

La società ha pubblicato brevemente una foto promozionale sul suo account Instagram, mostrando Samsung Galaxy Buds Pro e un laptop per come parte della campagna marketing pensata per il ritorno a scuola. Ma erroneamente ha anche mostrato uno smartphone che ufficialmente non esiste ancora e che sembra esattamente come descritto dalle precedenti indiscrezioni sul Samsung Galaxy S21 FE. Potete vedere chiaramente dall’immagine in copertina la colorazione viola chiaro dello smartphone, con il suo pannello posteriore in plastica e la caratteristica sezione angolare che ospita la tripla fotocamera.

Da notare che, a differenza della maggior parte delle varianti del Galaxy S21 che hanno debuttato all’inizio di quest’anno, lo smartphone nella foto ha la sezione delle fotocamere posteriori dello stesso colore della scocca posteriore.

Samsung non ha mai menzionato nessuno dei dispositivi hardware nella foto per nome, ma il post di Instagram è stato rapidamente eliminato (dopo che i responsabili social si sono accorti dell’errore).

Il Samsung Galaxy S21 FE sembrava essere stato rimandato ad un certo punto, a causa dei problemi logistici in corso e dalla carenza internazionale di chip. Possiamo solo sperare di saperne di più presto, in veste ufficiale. Tra l’altro, seppur l’immagine pubblicata da Samsung sia chiaramente parte di una campagna marketing già bella e porta, recenti indiscrezioni smentiscono una possibile presentazione per l’11 agosto insieme ai due nuovi smartphone flessibili Galaxy Z Fold3 e Z Flip 3.

Con i nuovi smartphone Pixel 6 di Google all’orizzonte, quest’anno potrebbe esserci spazio per più di un’alternativa meno costosa ai top di gamma da oltre 1000 euro.

