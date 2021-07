Samsung Galaxy S21 FE non sarà presentato l’11 agosto

Prendendo parte alla tendenza che diversi altri produttori hanno lanciato nel corso degli ultimi anni, Samsung è solita lanciare uno smartphone top di gamma all’inizio dell’anno e, nel secondo trimestre, uno smartphone molto simile, con specifiche altrettanto da top di gamma (anche se inferiori) ma con prezzo di vendita più basso. Denominati FE o Fan Edition, questi smartphone consentono di accedere al meglio delle prestazioni con qualche rinuncia sul lato fotocamere e dei materiali. Con il Galaxy S21 lanciato all’inizio del 2021, ci avviciniamo sempre più al lancio del Samsung Galaxy S21 FE che però, stando alle ultime indiscrezioni, non avverrà al Galaxy Unpacked dell’11 agosto.

La ragione per il ritardo del Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere semplicemente quella di non voler che l’evento in cui vengono annunciati i dispositivi top di gamma e flessibili di nuova generazione sia condiviso anche con qualcosa di fascia inferiore. Molto più probabile invece è la possibilità che la non presentazione sia legata alla mancanza di chip che il produttore sta affrontando (possibilità che era stata già avanzata in passato): molto probabilmente sta favorendo l’acquisto di chip per i suoi smartwatch di nuova generazione Galaxy Watch 4 e per il nuovo smartphone flessibile Galaxy Z Fold3 e mettendo in secondo piano il nuovo modello FE.

Al di là di quello che indicano le indiscrezioni pubblicate in rete, è bene ricordare che il popolarissimo Galaxy S20 FE è stato annunciato ufficialmente solo il 23 settembre 2020, con un rilascio sul mercato vero e proprio solo all’inizio di ottobre. Insomma, prima di buttarsi la zappa sui piedi è bene attendere e vedere se Samsung rispetterà la cadenza annuale.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che la S Pen Pro esordirà con il Samsung Galaxy Z Fold 3, anche se non avrà uno spazio al suo interno.

