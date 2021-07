Huawei P50 Pro: il primo sample fotografico è uno spettacolo

Dopo che Huawei ha confermato ufficialmente che la serie di smartphone P50 verrà annunciata il 29 luglio, i responsabili social dell’azienda hanno incominciato a popolare la rete con diversi teaser e anticipazioni. L’ultimo riguarda ancora una volta la fotocamera e si presenta sotto forma di un sample scattato da Huawei P50 Pro.

L’account Weibo ufficiale di Huawei ha pubblicato una singola foto, scattata in condizioni di scarsa illuminazione, di due persone che schermano. L’immagine, ovviamente, è stata compressa quando è stata caricata su Weibo, quindi il conteggio dei pixel non ci dirà molto.

Tuttavia, il fatto che i colori siano così belli e che i soggetti, impegnati in una sfida dal ritmo serrato, non siano sfocati è piuttosto impressionante. Per ora, le specifiche complete della configurazione della fotocamera non sono state ufficialmente confermate, ma un precedente teaser ne rivela alcune.

La fotocamera principale di Huawei P50 Pro potrà contare sul massiccio sensore Sony IMX800 da 1 pollice e con risoluzione di 50MP, abbinato a un sensore da 40MP con obiettivo ultra grandangolare, a un sensore OmniVision OVA64A da 8MP con un obiettivo a periscopio e un sensore ToF. In termini di obiettivi, il teleobiettivo offrirà uno zoom 5x mentre quello ultra grandangolare avrà un equivalente di 18 mm; di contro, Huawei P50 standard dovrebbe avere un obiettivo ultra grandangolare equivalente a 13 mm mentre il teleobiettivo offrirà uno zoom 3,5x.

In attesa che Huawei presenti effettivamente i nuovi P50, vi vogliamo ricordare che l’azienda non ha abbastanza Kirin 9000 per gli smartphone P50 e si sta rivolgendo a Qualcomm per la fornitura degli Snapdragon 888 privi di modem 5G (per attenersi alle regole imposte dagli USA per poter fare affari con Qualcomm).

