Android 12 rende molto più semplice effettuare una chiamata di emergenza

Chiamare i numeri di emergenza dovrebbe essere il più semplice possibile. In molti paesi tuttavia, bisogna ricordare diversi numeri e la maggior parte delle persone finisce per dimenticarli finché non ne hanno davvero bisogno (in Italia è stato così fino a qualche anno fa, mentre adesso è il 112 che gestisce tutte le chiamate di emergenza). Fra le novità di Android 12 che sono passate sotto i radar ce n’è una che semplifica enormemente questa situazione potenzialmente di vita o di morte, assicurandosi che si possa sempre raggiungere il servizio di emergenza di cui si ha bisogno.

Una nuova schermata di chiamata di emergenza sta sostituendo il semplice tastierino e il collegamento alle informazioni di emergenza con diversi cursori. Quello in alto consente di accedere alle tue informazioni personali di emergenza, come prima, ma quelli sotto vengono selezionati automaticamente in base alla posizione.

Come potete vedere negli screenshot catturati da un utente in Francia, sono presenti le opzioni per chiamare l’ambulanza, la polizia e i vigili del fuoco, oltre al numero universale 112.

Ogni semplificazione di accesso alle impostazioni o ai numeri di emergenza è ben accetta e dobbiamo dire che la schermata aggiornata introdotta con Android 12 colpisce proprio nel segno.

Prima di lasciarvi, è bene ricordare che le chiamate ai numeri di emergenza sono possibili indipendentemente dalla presenza o meno di una SIM Card: l’unico requisito è quello di avere un livello di segnale sufficiente ad effettuare la telefonata. Inoltre, segnaliamo l’app “112 Where Are You” che consente di inoltrare una richiesta di aiuto alla centrale NUE 112 di competenza corredata dai dati sulla localizzazione, utilizzando la tecnologia Advanced Mobile Location (AML).

VIA