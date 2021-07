La S Pen Pro esordirà con il Samsung Galaxy Z Fold 3

Nonostante la S Pen Pro sia stata presentata ufficialmente lo scorso gennaio insieme con il Galaxy S21 Ultra, da allora non ne abbiamo più avuto alcuna notizia. Secondo però le ultime indiscrezioni, l’esordio della S Pen Pro dovrebbe avvenire in abbinata a Samsung Galaxy Z Fold 3, per cui intorno al mese di agosto.

Questo è stato ulteriormente confermato dalla certificazione FCC necessaria per la commercializzazione. Al momento della presentazione, Samsung aveva rivelato solo alcuni dettagli sulla versione Pro della sua stylus, come il supporto per Bluetooth e gesture aeree.

L’FCC ha dato il suo marchio di approvazione alla S Pen Pro col numero di modello EJ-P5450. Secondo la documentazione, la penna digitale funzionerà con tutti i prodotti Galaxy che supportano la S Pen tradizionale, ma alcune delle sue funzionalità saranno disponibili solo su Galaxy Z Fold 3, Galaxy Note 10 Lite, serie Galaxy Note 20, famiglia Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S6.

La S Pen Pro è più grande della penna standard e la certificazione FCC ha rivelato che è dotata di una batteria da 100 mAh che può essere caricata tramite USB-C.

Stando alle indiscrezioni e alle immagini trapelate, Galaxy Z Fold 3 non avrà uno slot integrato per trasportare la penna e resta da vedere se la stylus sarà inclusa nella confezione o venduta separatamente (visto il prezzo elevato che probabilmente avrà, ci si aspetterebbe la sua presenza in confezione, anche se il Galaxy S21 Ultra già abbastanza costoso non la include).

Nelle scorse ore, le specifiche elencate dal TENAA hanno ulteriormente rafforzato le voci secondo cui Z Fold 3 offrirà compatibilità con essa. Più specificamente, il display principale del telefono ha uno strato di digitalizzazione attiva, apparentemente per abilitare il supporto alla S Pen Pro.

