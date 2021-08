Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 ufficiali: migliorie incrementali e fotocamera in-display

Durante l’evento Samsung Unpacked tenutosi virtualmente ieri, il colosso sud coreano ha svelato ufficialmente i nuovi smartphone flessibili Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3. Si tratta ormai della terza generazione di smartphone flessibili “made by Samsung” e, seppure la categoria sia ancora molto giovane, l’azienda sembra aver trovato ormai la quadra apportando migliorie a diversi aspetti ma nessuna rivoluzione.

Samsung Galaxy Z Fold3

La novità principale del Samsung Galaxy Z Fold3 rispetto al modello dell’anno scorso è senza dubbio la fotocamera in-display posta al di sotto dello schermo flessibile. Essa sembra avere una qualità maggiore rispetto alla proposta di Vivo ma, considerando la presenza di un’altra fotocamera per i selfie all’interno di un foro nel display esterno (per non parlare della tripla fotocamera posteriore), crediamo che si tratti più di una novità legata al marketing che di una funzione veramente utile.

Ad ogni modo, il Samsung Galaxy Z Fold3 fa anche esordire a bordo degli smartphone flessibili la S Pen (saranno disponibili due modelli, la S Pen Fold Edition e la S Pen Pro), anche se non è presente uno slot interno come nei modelli Note. Quest’ultima è stata studiata appositamente per garantire che l’UTG che riveste il display flessibile nn venga graffiato (c’è anche una funzione che consente alla punta di ritrarsi nel caso si faccia troppa pressione sullo schermo).

In termini di caratteristiche tecniche, a bordo del nuovo smartphone flessibile troviamo:

Dimensioni e peso: chiuso: 67,1×158,2×14,4/16 mm aperto: 128,1×158,2×6,4 mm 271 g

Display: principale: Infinity Flex Display Dynamic AMOLED 2X 7,6″ QXGA+ 2208×1768, 22,5:18, 374 ppi, 500 nit, refresh rate adattivo fino a 120 Hz esterno: Dynamic AMOLED 2X 6,2″ HD+ 2268×832, 24,5:9, 387 ppi, 1000 nit, refresh rate adattivo fino a 120 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa-core 5 nm 64-bit (1x 2,84 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz)

con CPU octa-core 5 nm 64-bit (1x 2,84 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz) Memoria: 12 GB di RAM 256/512 GB interna UFS 3.1

Certificazione IPX8

Sistema operativo: Android 11

Android 11 Connettività: 2x nano SIM + eSIM, 5G SA/NSA, Sub6, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS

2x nano SIM + eSIM, 5G SA/NSA, Sub6, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS Sensore impronte: capacitivo laterale

capacitivo laterale fotocamere: cover: 10 MP, f/2,2, pixel da 1,22 μm, FOV 80° sotto al display: 4 MP, f/1,8, pixel da 2 μm, FOV 80° posteriori: 12 MP principale, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,8 μm, FOV 83° 12 MP ultra-grandangolare, f/2,2, pixel da 1,12 μm, FOV 123° 12 MP tele, PDAF, f/2,4, OIS, pixel da 1 μm, FOV 45°

Batteria: doppia da 4.400 mAh con ricarica rapida cablata da 25W, wireless da 10W e wireless inversa da 4,5W

doppia da 4.400 mAh con ricarica rapida cablata da 25W, wireless da 10W e wireless inversa da 4,5W Colorazione: Phantom Black, Phantom Green, Phantom Silver

Samsung Galaxy Z Flip3

Con il Galaxy Z Flip3 ci troviamo di fronte a uno smartphone sicuramente più maturo rispetto alla passata generazione, con un display esterno leggermente più ampio e soprattutto un prezzo più economico.

Dimensioni e peso: chiuso: 72,2×86,4×15,9/17,1 mm aperto: 72,2x166x6,9 mm 183 g

Display: principale: Infinity Flex Dynamic AMOLED 2x 6,7″ 2640×1080, 425 ppi, 500 nit, refresh rate adattivo fino a 120 Hz esterno: Super AMOLED 1,9″ 260×512, 302 ppi, 935 nit

SoC: Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa-core 5nm 64-bit (1x 2,84 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz)

Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa-core 5nm 64-bit (1x 2,84 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz) Memoria: 8 GB di RAM 128/256 GB interna UFS 3.1

Certificazione IPX8

Sistema operativo: Android 11

Android 11 sensore impronte: capacitivo laterale

capacitivo laterale connettività: 1x nano SIM + eSIM, 5G SA/NSA, Sub6, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, QZSS

1x nano SIM + eSIM, 5G SA/NSA, Sub6, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, QZSS fotocamere: anteriore: 10 MP, f/2,4, pixel da 1,22 μm, FOV 80° posteriori: 12 MP principale, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,4 μm, FOV 78° 12 MP ultra-grandangolare, f/2,2, pixel da 1,12 μm, FOV 123°

Batteria: doppia da 3.300 mAh con ricarica rapida cablata da 15W, wireless da 10W e wireless inversa da 4,5W

doppia da 3.300 mAh con ricarica rapida cablata da 15W, wireless da 10W e wireless inversa da 4,5W Colorazioni: Cream, Green, Lavender, Phantom Black (esclusivi su sito Samsung: Gray, White, Pink)

Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3: disponibilità e prezzi

Entrambi gli smartphone sono in pre-ordine dalle scorse ore e saranno disponibili ufficialmente a partire dal 27 agosto con i seguenti prezzi: