Vivo X90 Pro Plus è il primo smartphone a usare lo Snapdragon 8 Gen 2 | Scheda tecnica

Sebbene sia passata solo una settimana dall’annuncio dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, Vivo ha già svelato il primo flagship dotato del nuovo SoC. Il Vivo X90 Pro Plus è un dispositivo incentrato sulla fotocamera che racchiude il SoC Snapdragon 8 Gen 2, diversi miglioramenti della fotocamera rispetto al Vivo X80 Pro dello scorso anno e un paio di altri cambiamenti degni di nota. È anche il primo telefono non Google a essere lanciato con Android 13 pronto all’uso, ma attualmente è limitato al mercato cinese.

Il lancio del Vivo X90 Pro Plus è avvenuto assieme a quello dei sui suoi fratelli più convenienti: Vivo X90 Pro e Vivo X90.

Specifiche Vivo X90 Pro Plus Vivo X90 Pro Vivo X90 Dimensioni e peso 164.35 x 75.29 x 9.7mm

221g 164.07 x 74.53 x 9.34mm

215g 164.1 x 74.44 x 8.88mm

196g Display 6.78-inch AMOLED

20:9 aspect ratio

3200 x 1440p resolution

120Hz refresh rate

Up to 300Hz touch sampling rate

HDR 6.78-inch AMOLED

20:9 aspect ratio

2800 x 1260p resolution

120Hz refresh rate

Up to 300Hz touch sampling rate

HDR 6.78-inch AMOLED

20:9 aspect ratio

2800 x 1260p resolution

120Hz refresh rate

Up to 300Hz touch sampling rate

HDR SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 9200 MediaTek Dimensity 9200 RAM & Storage 12GB LPDDR5X RAM

256GB UFS 4.0 storage 12GB LPDDR5 RAM

256GB UFS 4.0 storage 12GB LPDDR5 RAM

256GB UFS 4.0 storage Batteria e ricarica 4,700mAh

80W wired fast charging support

50W wireless fast charging support 4,870mAh battery

120W wired fast charging support

50W wireless fast charging support 4,810mAh battery

120W wired fast charging support Sicurezza Qualcomm 3D Sonic Max in-display fingerprint sensor

Software-enabled face unlock Optical in-display fingerprint sensor

Software-enabled face unlock Optical in-display fingerprint sensor

Software-enabled face unlock Fotocamere posteriori Primary: 50MP Sony IMX989, f/1.75, OIS

Portrait: 50MP Sony IMX758, 2x zoom, f/1.6, fixed focus

Periscope: 64MP Omnivision OV64B, 3.5x zoom, f/3.5

Ultra-wide: 48MP Sony IMX589, f/2.2, 114-degree FoV Primary: 50MP Sony IMX989, f/1.75, OIS

Portrait: 50MP Sony IMX758, 2x zoom, f/1.6, fixed focus

Ultra-wide: 12MP Sony IMX663, f/2.0 Primary: 50MP Sony IMX866, f/1.75, OIS

Portrait: 50MP f/1.98

Ultra-wide: 12MP Sony IMX663, f/2.0 Fotocamera anteriore 32MP f/2.45 32MP f/2.45 32MP f/2.45 Porte USB Type-C USB Type-C USB Type-C Audio Dual speakers Dual speakers Dual speakers Connettività 5G

4G LTE

802.11 ax Wi-Fi

Bluetooth 5.3

NFC

Dual nano SIM 5G

4G LTE

802.11 ax Wi-Fi

Bluetooth 5.3

NFC

Dual nano SIM 5G

4G LTE

802.11 ax Wi-Fi

Bluetooth 5.3

NFC

Dual nano SIM Software OriginOS 3 basato su Android 13 OriginOS 3 basato su Android 13 OriginOS 3 basato su Android 13

Come accennato in precedenza, la serie Vivo X90 è attualmente limitata al mercato cinese. Vivo non ha condiviso alcun dettaglio in merito a un lancio internazionale, ma ci aspettiamo che i dispositivi arrivino in più regioni all’inizio del prossimo anno.

Se non vuoi aspettare e prevedi di importare i dispositivi dalla Cina, puoi mettere le mani sul Vivo X90 Pro Plus a un prezzo iniziale di CNY6,499 (~$910). I modelli base di Vivo X90 Pro e Vivo X90 ti riporteranno rispettivamente a CNY 4.999 (~ $ 700) e CNY 3.699 (~ $ 518).

