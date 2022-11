Nothing Phone (1), in arrivo a breve Android 13 beta

Nothing potrebbe presto dare il via al programma beta di Android 13 per Nothing Phone (1). In vero stile Nothing, il CEO dell’azienda Carl Pei ha anticipato l’aggiornamento beta su Twitter e ci aspettiamo che arrivi nelle prossime settimane.

Poco dopo che Google ha lanciato la prima build stabile di Android 13 nella sua gamma Pixel, Nothing ha rivelato che l’aggiornamento non sarebbe stato pronto per il Nothing Phone (1) fino al 2023. Carl Pei inizialmente ha schivato le domande sulla tempistica del rilascio su Twitter. Ma, a seguito di un contraccolpo, in seguito ha rivelato che la società avrebbe avviato la prima build beta entro la fine dell’anno, con l’aggiornamento stabile in arrivo all’inizio del prossimo anno.

Sembra che Nothing abbia iniziato a testare internamente la build beta e probabilmente raggiungerà presto gli utenti. In un recente tweet, Pei ha condiviso uno screenshot della sezione Informazioni sul telefono delle impostazioni del dispositivo di Nothing Phone 1. Lo screenshot rivela che il dispositivo esegue Nothing OS 1.5.0 basato su Android 13.

Sebbene Pei non abbia condiviso alcun dettaglio sull’aggiornamento, ha confermato che la società aprirà presto un programma beta per aiutare gli utenti a provare la versione di Android 13 prima della versione stabile.

Se non vuoi aspettare l’aggiornamento beta ufficiale di Android 13 di Nothing, puoi provare l’ultimo aggiornamento Android sul tuo Nothing Phone 1 eseguendo il flash di una build Paranoid Android Topaz Alpha. La ROM personalizzata di Android 13 è disponibile per il download, ma potresti riscontrare alcuni bug poiché è ancora una versione anticipata.

Se non sai come eseguire il flashing di una ROM personalizzata, consulta la nostra guida su come eseguire il flashing di Custom ROM su Android per istruzioni dettagliate.