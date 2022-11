Valve lancia Proton 7.0 e migliora nettamente il gaming su Steam Deck (e Linux in generale)

Valve ha rilasciato Proton 7.0-5 per il test pubblico come Proton Next, una nuova versione di questo strumento di compatibilità open source per Steam Play basato su Wine e componenti aggiuntivi che ti consentono di giocare ai giochi Windows su Steam Deck (e anche sui sistemi GNU/Linux).

La versione Proton 7.0-5 promette il supporto per ancora più videogiochi Windows che ora puoi giocare sulla tua distribuzione GNU/Linux preferita se hai l’ultima versione di Proton installata sul tuo client Steam per Linux.

I nuovi giochi supportati includono:

Airborne Kingdom

Aspire: Ina’s Tale

Battle Realms: Zen Edition

Bulletstorm: Full Clip Edition

Darkstar One

Deathsmiles II

Indiana Jones and the Emperor Tomb

Nancy Drew: Legend of the Crystal Skull

Unravel 2

Pico Park Classic Edition

Primal Carnage: Extinction

Rift

Re-Volt

Six Ages: Ride Like the Wind

Oltre a supportare questi giochi, la versione Proton 7.0-5 migliora l’esperienza per vari giochi che erano già supportati, come Batman: Arkham City GOTY, Armello, Bail or Jail, Call of Duty: Black Ops II, Disgaea 5, Dragon’s Dogma : Dark Arisen, Final Fantasy IV (3D Remake), Final Fantasy XIV Online, GTA V, Marvel’s Spider-Man Remastered, Planet Zoo, Red Dead Redemption 2, Ritorno a Monkey Island, SCP: Laboratorio Segreto, Space Engineers, Sword Art Online : Realizzazione Vuota e Tekken 7.

Ultimo ma non meno importante, Proton 7.0-5 migliora il supporto per il joystick Thrustmaster HOTAS nel gioco Elite Dangerous, implementa il supporto video di rete per VRChat e aggiorna la sua dipendenza DXVK a DXVK 1.10.3-28-ge3daa699.

Download

La versione Proton 7.0-5 è disponibile per il download come tarball di origine dalle note di rilascio di GitHub del progetto. Al momento non è disponibile per uso generale, ma solo come parte di Proton Next, una nuova versione di Proton Flavor rilasciata oggi da Valve che è disponibile ogni volta che c’è un nuovo importante aggiornamento stabile di Proton da testare.

Per abilitare Proton Next e testare la versione Proton 7.0-5, apri il tuo client Steam e vai alla tua libreria di giochi. Fai clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi gioco a cui desideri giocare utilizzando lo strumento di compatibilità Proton, vai su Preferenze, quindi fai clic su Compatibilità sul lato sinistro della finestra. Seleziona “Forza l’uso di uno specifico strumento di compatibilità Steam Play, quindi seleziona Proton Next dall’elenco a discesa.

VIA