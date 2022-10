Microsoft vuole sviluppare un Xbox App Store senza commissioni per Android e iOS

Microsoft creerà un App Store per dispositivi mobili con il brand Xbox e senza commissioni per gli sviluppatori. Questo negozio fornirà giochi direttamente ai dispositivi mobili, sfidando Apple App Store e Google Play Store.

In un deposito presso la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, Microsoft rivela i dettagli del piano. La parte interessante del negozio è che sarà esente da commissioni. La CMA sta attualmente indagando sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft da 68,7 miliardi di dollari. Microsoft afferma che sta acquistando Activision per espandere la sua attività di gioco.

L’azienda ha detto: “L’accordo migliorerà la capacità di Microsoft di creare un negozio di giochi di prossima generazione. Questo negozio funzionerà su una vasta gamma di dispositivi, inclusi i dispositivi mobili, con l’aggiunta di contenuti Activision Blizzard. Basandosi sulla community di giocatori esistente di Activision Blizzard, Xbox cercherà di espandere l’Xbox Store ai dispositivi mobili. Attirerà i giocatori sulla nuova piattaforma mobile Xbox. Tuttavia, allontanare i consumatori dal Google Play Store e dall’App Store di Apple sui dispositivi mobili richiederà un cambiamento importante nel comportamento dei consumatori. Microsoft spera di rendere i giocatori più inclini a provare cose nuove offrendo contenuti noti e popolari”.

Activision Blizzard ha giochi mobili molto popolari come “Call of Duty Mobile” e “Candy Crush Saga” su piattaforme mobili. Microsoft può utilizzare questi giochi per creare un negozio di giochi. In termini di titoli, questo negozio sarà in concorrenza con Google Play e Apple Store.

Inoltre, Microsoft sta promuovendo pesantemente i suoi giochi su Xbox Game Streaming. Sta portando il servizio su più dispositivi portatili, anche su Steam Deck.

Microsoft ha anche affermato che l’acquisizione di Activision Blizzard ha preso in considerazione anche le potenti capacità di monetizzazione dei giochi per dispositivi mobili, affermando: “L’accordo offre a Microsoft una presenza significativa nei giochi mobili. Nella prima metà del 2022, le entrate dei giochi mobili della divisione King, così come giochi come Call of Duty Mobile e le entrate accessorie, rappresentano più della metà delle entrate di Activision Blizzard… Attualmente Microsoft non ha affari sostanziali nei giochi mobili. L’accordo porterà l’esperienza tanto necessaria nello sviluppo, nel marketing e nella pubblicità di giochi per dispositivi mobili. Activision Blizzard sarà in grado di fornire agli studi di gioco Xbox esperienza nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi per dispositivi mobili“.

Tuttavia, come parte dell’indagine, la CMA ha fatto poco per discutere del potenziale ingresso di Microsoft nel mercato dei giochi mobili. Si sta concentrando principalmente sui giochi per console. Microsoft ritiene che i giochi per console stiano conquistando una quota minore del mercato complessivo.

In un grafico, Microsoft afferma che l’intero mercato dei giochi è arrivato a $165 miliardi nel 2020. Tuttavia, il mercato delle console vale $33 miliardi (20%). Il mercato dei PC vale $ 40 miliardi (24%) mentre il mercato dei giochi mobili vale $ 85 miliardi (51%).

Inoltre, per attirare sviluppatori di giochi di terze parti, Microsoft si è impegnata a rispettare una serie di principi. I principi consentono agli sviluppatori di gestire liberamente i propri app store sulla propria piattaforma mobile Xbox. Gli sviluppatori avranno i propri sistemi di pagamento per gestire gli acquisti in-app. Ciò significa che la società non prenderà commissioni come Apple e Google.

