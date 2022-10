Huawei MatePad 10.4 2022 si aggiorna con le patch di settembre

Gli sviluppatori di Huawei hanno provveduto a rilasciare un nuovo aggiornamento per il tablet Huawei MatePad 10.4 2022. L’aggiornamento in questione non apporta rivoluzioni all’esperienza d’uso, anche perché il changelog menziona solo l’implementazione delle patch di sicurezza di settembre 2022 e un miglioramento generico delle prestazioni (il classico bugfix che non può mancare mai in ogni aggiornamento).

Dal punto di vista tecnico, l’aggiornamento porta con se il numero di build 2.0.0.166(C432E2R1P1) ed ha un peso di 407 MB.

Durante la nostra prova del tablet (qui la nostra recensione completa) non abbiamo notato particolari problemi in termini di fluidità di sistema. Huawei ha fatto sin da subito un ottimo lavoro da questo punto di vista, abbinando un SoC sviluppato in casa con HarmonyOS 2.0, il sistema operativo (basato fortemente su Android) che permea ormai tutti i suoi prodotti.

Pur essendo ancora costretta a fare a meno dei servizi Google, ha dimostrato di credere nei tablet e, grazie al suo HarmonyOS 2.0, ha tirato fuori dal cilindro un sistema operativo molto interessante che sfrutta al massimo le dimensioni elevate di questi dispositivi.

Al di là di qualche chiaro scuro nella gestione della privacy, consideriamo ancora Huawei MatePad 10.4 2022 come uno dei migliori tablet nel rapporto qualità prezzo, con particolare enfasi verso la multimedialità con l’abbinata ampio display + 4 speaker che rende l’insieme davvero eccezionale.