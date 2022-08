Nothing Phone 1, Android 13 in arrivo “entro Giugno 2023”

Qualche giorno fa vi abbiamo riferito dello scetticismo che circonda il Nothing Phone 1 e il suo aggiornamento ad Android 13. Il CEO non ha voluto dare alcuna informazione indicando che un telefono è “più delle sue specifiche, caratteristiche e i numeri di versione”. Questo non è certo confortante in termini di prontezza degli aggiornamenti e non lo è sicuramente il fatto che il team PR dell’azienda abbia riferito che l’aggiornamento ad Android 13 è previsto per arrivare “entro Giugno 2023”.

Considerando che gli smartphone Google Pixel hanno già ricevuto l’aggiornamento e che le prime Custom ROM sono in fase di sviluppo, Giugno 2023 si allinea in un certo senso con il rilascio delle ultime beta pubbliche di Android 14. Per dirlo con altre parole, il Nothing Phone 1 riceverà l’aggiornamento ad Android 13 con 12 mesi di ritardo.

È difficile lanciare una nuova azienda di smartphone nel 2022. La concorrenza è agguerrita e la posta in gioco è alta. Anche se non conosciamo i dati finanziari dietro l’azienda, dall’esterno, guardando dentro, Nothing ha fatto un lavoro eccellente finora. Il telefono è stato rilasciato, sta entrando nelle mani degli acquirenti e l’azienda ha rilasciato aggiornamenti software a un ritmo febbrile. Ma sembra che l’aggiornamento software più importante non arriverà molto presto.

Attualmente, Android 13 è disponibile solo per i dispositivi Pixel. Sebbene non sia un aggiornamento significativo come Android 12, i perfezionamenti e i miglioramenti minori sono i benvenuti. Alcuni apprezzeranno anche la stabilità migliorata rispetto ad Android 12.

L’aggiornamento di quest’anno arriva prima del previsto, anticipando anche il rilascio dei prossimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. L’anno scorso, Android 12 è stato rilasciato poche settimane prima del rilascio di Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

VIA FONTE