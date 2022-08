Nothing Phone 1: nessuna fretta per l’aggiornamento ad Android 13

Il Nothing Phone 1 è stato lanciato non molto tempo fa con un design unico e il co-fondatore di OnePlus Carl Pei al timone. Mentre il Nothing Phone 1 è destinato a ricevere tre anni di aggiornamenti Android, non è chiaro quando arriverà Android 13 e Carl Pei non è ha fornito esattamente una finestra temporale a riguardo.

Quando il Nothing Phone 1 è stato lanciato, è stato promesso un discreto impegno di supporto per Android, ma neanche terribile. Tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android, a partire da Android 12, con aggiornamenti di sicurezza bimestrali per quattro anni. È più o meno la stessa politica che OnePlus ha sui suoi smartphone. Ma ora Android 13 è disponibile e si estende ampiamente ai telefoni Pixel e al beta test per dispositivi di OnePlus, Oppo, Xiaomi e altri.

Niente, d’altra parte, deve ancora confermare i piani per il suo aggiornamento ad Android 13 sul Nothing Phone 1. Alla domanda sull’argomento, Carl Pei ha avuto una risposta interessante, dicendo che un telefono è “più delle sue specifiche, caratteristiche e i numeri di versione.” Sebbene sia vero, non è certamente un sentimento di fiducia per i nuovi clienti.

A product is more than just its specs, features, and version numbers — Carl Pei (@getpeid) August 17, 2022

La velocità degli aggiornamenti software non necessariamente crea o interrompe un’esperienza, ma sono una parte fondamentale di qualsiasi telefono, in particolare uno che pone il software come punto di forza centrale. Sul suo sito web, Nothing pubblicizza il dispositivo in quanto include “solo il meglio di Android” con un’esperienza “perfetta”.

L’impegno di aggiornamento di Nothing è già indietro rispetto alla maggior parte della concorrenza e affrontare una domanda valida come questa può essere facilmente visto come un po’ scoraggiante, soprattutto quando ci sono ancora problemi software con le build esistenti.

VIA