Su YouTube arriva la sezione dedicata ai podcast

YouTube è diventato organicamente un luogo in cui distribuire e guardare/ascoltare podcast e ci si aspetta che il servizio video di Google offra un’esperienza più ottimizzata. Questo inizia con una pagina “Esplora” di YouTube per “Podcast”.

A marzo, una presentazione trapelata ha rivelato i piani di YouTube per una “pagina di destinazione del podcast”. YouTube.com/podcasts è ora disponibile ed è collegato alla pagina Esplora esistente insieme a: Tendenze, Musica, Film e spettacoli, Live, Giochi, Notizie, Sport, Formazione, Moda e bellezza.

Sembra che sia stato pubblicato per la prima volta alla fine di luglio e sta lentamente diventando più ampiamente disponibile poiché non viene visualizzato per tutti gli utenti (noi personalmente non siamo riusciti ad accedervi).

Disponibile sia su desktop che su mobile, a questo punto è molto rudimentale. Ci sono caroselli, che possono essere espansi tramite “Mostra tutto”, per “episodi popolari”, “playlist di podcast popolari”, “consigliati” e “creatori di podcast popolari”. Il resto di questa pagina rimanda a varie categorie: Commedia, True Crime, Sport, Musica e TV e film.

Stai solo sfogliando le normali miniature dei video piuttosto che qualcosa di più ottimizzato. Nel frattempo, toccandone uno si apre solo il lettore normale su Android e non si imposta nemmeno per impostazione predefinita i “Controlli di ascolto” disponibili per gli abbonati YouTube Premium. Si hanno pulsanti e scorciatoie grandi per mettere Mi piace, salvare e regolare rapidamente la velocità di riproduzione.

L’esperienza podcast per gli utenti finali presumibilmente diventerà più ottimizzata nel tempo, mentre resta da vedere quale sarà l’interfaccia utente in YouTube Music. Si spera che sia separata per le persone che vogliono solo usare quell’applicazione per la musica.

Nel frattempo, Google Podcasts sarà presumibilmente inserito in questo piuttosto che esistere come app separata. È un peccato perché quell’esperienza, che fa parte di Ricerca, è stata abbastanza semplice ed efficiente.

VIA