Nothing Phone (1) ufficiale: specifiche e prezzi ITA

Dopo essere arrivata sul mercato con un paio di auricolari TWS e dopo mesi e mesi di teaser e mezzi annunci, Carl Pei, CEO di Nothing, ha finalmente svelato il Nothing Phone (1), il primo smartphone dell’azienda. A caratterizzare senza dubbio questo dispositivo è la scocca posteriore trasparente in cui sono stati implementati diversi LED sfruttati in maniera intelligente dal software.

In particolare, questa serie di LED viene chiamata interfaccia Glyph ed è l’insieme di ben 900 LED integrati sulla parte posteriore dello smartphone.

Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing ha dichiarato:

Abbiamo progettato Phone (1) come un prodotto che saremmo orgogliosi di condividere con amici e familiari. Questo semplice principio ci ha aiutato a uscire dai sentieri battuti, a sintonizzarci con il nostro istinto e a creare un’esperienza che speriamo segni l’inizio di un cambiamento in un settore stagnante.

Nothing Phone (1) | Scheda tecnica

Dal punto di vista della scheda tecnica, lo smartphone si posiziona nella fascia media del mercato offrendo:

Dimensioni e peso : 159,2 x 75,8 x 8,3 mm 193,5 g

e :

SoC : Qualcomm Snapdragon 778G+ 6nm TSMC con GPU Adreno 642L

: Qualcomm Snapdragon 778G+ 6nm TSMC con GPU Adreno 642L Display : 6,55″ flexible OLED HDR 10+, 10bit, 2400×1080 pixel 1200 nits luminosità di picco 60-120 Hz refresh rate adattivo 240 Hz sampling rate touch screen

: 6,55″ flexible OLED HDR 10+, 10bit, 2400×1080 pixel Memoria : 8 GB RAM + 128 GB 8 GB RAM + 256 GB 12 GB RAM + 256 GB

: Fotocamere : Principale: 50 MP Sony IMX766 (1/1.56″) f/1.88, OIS + EIS Ultra Wide: 50 MP Samsung JN1 (1/2.76″) f/2.2, EIS, FOV 114° Anteriore : 16 MP Sony IMX471 (1/3.1″), f/2.45

: Connettività : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, USB-C, NFC, GPS dual band, 5G SA/NSA

: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, USB-C, NFC, GPS dual band, 5G SA/NSA Audio : Dual stereo

: Dual stereo Sensori : Accelerometro, giroscopio, magnetometro, luminosità, prossimità, LED RGB frontale

: Accelerometro, giroscopio, magnetometro, luminosità, prossimità, LED RGB frontale Batteria : 4500 mAh ricarica 33 Watt (carica batterie non incluso) 50% in 30 min ricarica wireless 15 watt ricarica wireless inversa 5 watt

: 4500 mAh Altro : sensore di impronte digitali integrato nel display

: sensore di impronte digitali integrato nel display Sistema operativo: Nothing OS basato su Android 12

Disponibilità e prezzi ITA

Le vendite di Phone (1) inizieranno il 21 luglio alle 8:00 anche in Italia sul sito ufficiale nothing.tech, su Amazon.it e nei negozi WindTre (solo il modello 8/256GB bianco o nero) col seguente listino prezzi: