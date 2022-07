Signal si aggiorna introducendo i thread su Android

Signal può essere la migliore alternativa a WhatsApp e ai messaggi di testo quando si vuol rimanere il più privato possibile mentre si comunica online. Tuttavia, la sicurezza non è l’unico obiettivo del servizio di chat. Gli sviluppatori sono sempre impegnati a migliorare l’app introducendo nuove funzioni. L’ultima aggiunta all’app Signal per Android si presenta sotto forma di una vista thread, che consente di vedere tutte le risposte a un determinato messaggio in un unico posto.

Come su WhatsApp e Telegram, Signal consente di rispondere a messaggi specifici nelle chat. Tuttavia, le cose possono diventare rapidamente disordinate, con più conversazioni che si svolgono contemporaneamente in risposta a messaggi diversi. L’ultimo aggiornamento di Signal mira a risolverlo introducendo una vista conversazione in thread opzionale.

Planning your pizza order for movie night but forgot how many people want pepperoni versus veggie? If you're using Android, you can now tap the speech bubble icon next to a message to pull up all replies to that message and never lose the thread (or under-order on toppings)! pic.twitter.com/fx3ESyNm6b — Signal (@signalapp) July 7, 2022

Un nuovo pulsante accanto a un messaggio che ha ricevuto più risposte consentirà di accedere a una visualizzazione ripulita che mostra solo le risposte allo stesso messaggio. Sfortunatamente, non si possono aggiungere ulteriori risposte al thread in questa visualizzazione. Per farlo, si deve rispondere al messaggio originale fuori dal thread. Si spera che questo cambierà con un futuro aggiornamento.

Anche l’approccio di Signal ai thread non è nuovo. Apple ha introdotto un’interfaccia simile su Messaggi nel 2020 che consente anche di visualizzare le risposte in linea nella chat stessa o in una visualizzazione thread dedicata, proprio come quella che Signal ha appena introdotto.

Indipendentemente da chi implementa questi tipi di thread, potrebbero essere i migliori di entrambi i mondi. Le conversazioni nei thread Slack hanno la tendenza a scomparire nel vuoto per qualsiasi collega o amico che scorre un canale nel corso della giornata, quindi mantenerli visibili potrebbe essere desiderabile.

Signal ha anche preso una pagina dal libro di Telegram e ha introdotto un chatbot per le nuove versioni. È una chat con un bot di Signal che entrerà a far parte dell’elenco di chat e mostrerà tutte le nuove funzionalità in arrivo con ogni versione. È disattivato per impostazione predefinita, quindi non infastidirà ed è possibile bloccarlo per eliminarlo completamente se si desidera mantenere pulito l’elenco delle chat.

VIA