LG V50 ThinQ 5G si aggiorna a sorpresa ad Android 12

La divisione mobile di LG potrebbe essere morta, ma ha ancora qualcosa da zombi in corso: ha promesso di aggiornare alcuni dei suoi ultimi dispositivi ad Android 12 quest’anno e sta mantenendo molto lentamente quella promessa. Dopo il Velvet (qui la nostra recensione) e il V60 ThinQ, oggi LG V50 ThinQ 5G ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 12.

Questo aggiornamento doveva avvenire entro la fine di giugno, ma a quanto pare è stato leggermente ritardato. Certo, Android 13 potrebbe essere proprio dietro l’angolo a questo punto, ma è comunque lodevole vedere un’azienda che ha abbandonato il mercato degli smartphone non dimenticare i suoi clienti dei giorni passati.

LG V50 ThinQ 5G è stato rilasciato nell’aprile 2019 con Android 9 Pie, prima di venire aggiornato ad Android 10 nel 2020 e ad Android 11 nel 2021. Lo smartphone ci è piaciuto molto nella nostra recensione ma il punto maggiormente limitante è stato senza dubbio il prezzo di vendita troppo elevato.

L’aggiornamento ad Android 12 è attualmente disponibile sui modelli Verizon negli Stati Uniti. Presumibilmente le altre varianti del telefono sono le prossime in fila per ricevere l’aggiornamento.

Il registro delle modifiche è molto scarso, ma dovreste aspettarvi di ricevere tutte le belle nuove funzionalità che Google ha inserito in Android 12 l’anno scorso, inclusi gli indicatori di privacy per microfono e fotocamera, i controlli per la condivisione della posizione e altro ancora.

Tuttavia, non aspettatevi modifiche all’interfaccia utente: apparentemente integrarle sarebbe stato troppo lavoro, quindi il software sembrerà come prima dell’aggiornamento. Inoltre, non aspettatevi aggiornamenti Android aggiuntivi per il V50 ThinQ, visto che questa è la fine della linea.

VIA VIA