Una delle principali noie dell’HDR su Android potrebbe presto essere risolta

Guardare contenuti HDR sullo smartphone Android può essere un ottimo momento. Non così divertente, tuttavia, è quando viene visualizzata una notifica o anche quando l’interfaccia utente di riproduzione appare. Per via del video in HDR, anche qualsiasi elemento della UI viene mostrato in HDR.

Quando il sistema operativo rileva il contenuto HDR, per impostazione predefinita imposta la luminosità del display al massimo di ciò che può offrire in modo da poter produrre la migliore immagine possibile. Tuttavia, il resto dell’interfaccia utente non è codificato per HDR e ciò che di solito finisce per accadere è che quegli elementi SDR appariranno anche a quel livello di luminosità massimo.

Questo vale per le notifiche, la barra di stato, i sottotitoli e la maggior parte degli altri elementi in sovraimpressione. Qualsiasi interruzione che attinge a questi elementi dell’interfaccia utente non sarà una vista gradita.

Nella sua newsletter Android Dessert Bites, Mishaal Rahman di Esper ha dettagliato una funzione in fase di sviluppo chiamata SDR dimming che ridurrebbe il livello di luminosità per quegli elementi SDR sullo schermo mentre il dispositivo è impostato per visualizzare contenuti HDR.

È in lavorazione dal ciclo di sviluppo di Android 12 e sembra che avrà bisogno di diverse dipendenze per iniziare a funzionare prima che possa effettivamente essere disponibile (Rahman ha provato a cambiare le opzioni per vedere se poteva forzare la funzione senza però riuscirci).

Sarà disponibile quando Android 13 diventerà stabile. Detto questo, non è una funzione rivoluzionaria ma sicuramente migliorerebbe molto il contesto di visualizzazione di video in HDR. È una di quelle cose della qualità della vita che le persone possono apprezzare quando, diciamo, sono bloccate su un autobus notturno angusto senza possibilità di dormire.

