Metaverso e VR, la rivoluzione passerà anche dai display micro-OLED di Samsung

Samsung Display fornisce schermi per tutti i tipi di dispositivi, dagli smartphone OLED ai grandi televisori QLED. Ora con interessi crescenti in tutto ciò che riguarda il metaverso, il settore dei visori VR si trova nella necessità immediata di display estremamente compatti di alta qualità. Sembra che Samsung Display si stia mettendo in grado di affrontare questa sfida e nuovi rapporti sulla catena di approvvigionamento suggeriscono che Apple e Samsung hanno cercato pannelli micro-OLED dall’azienda.

Sebbene l’azienda non abbia ancora fornito componenti micro-OLED a nessuno dei suoi clienti, questa tecnologia non è nuova. SamMobile sottolinea che l’azienda ha già realizzato prototipi che ha mostrato 10 anni fa e ha ricercatori che lavorano su micro-OLED, anche se deve ancora commercializzare la tecnologia.

Tuttavia, le cose potrebbero prendere una svolta per il meglio e la redazione di The Elec riporta che aziende come Apple, Meta e persino la stessa Samsung Electronics chiedono a Samsung Display di farsi avanti come fornitore di pannelli micro-OLED.

I micro-OLED sono più sottili, più compatti e più efficienti dei tipi convenzionali di OLED perché sono prodotti depositando materiale direttamente su un wafer di silicio anziché su un substrato di vetro, guadagnandosi il nome di settore “OLED su silicio”.

I rapporti aggiungono che Samsung Display non ha dato la priorità alla tecnologia di visualizzazione avanzata a favore di migliori prospettive commerciali, soprattutto perché il mercato dei visori AR/VR è ancora di nicchia.

Inoltre, il micro-OLED non è l’unica tecnologia che le aziende pensano di usare nei propri visori. Gli analisti del settore Ming-Chi Kuo e Mark Gurman di Bloomberg ritengono che Apple potrebbe lanciare un visore per realtà mista nel 2023 ed è probabile che si rifornirà di OLED convenzionali da LG Display, mettendo sotto pressione Samsung.

