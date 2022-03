Meta entra nelle pubblicità in 3D su Facebook, Instagram e nel metaverso

Meta Platforms Inc ha appena concluso un accordo di partnership con VNTANA pensato per introdurre annunci pubblicitari tridimensionali (3D). Queste pubblicità 3D verranno pubblicate sulle popolari piattaforme di social media di Meta come Facebook, Instagram e sulla sua piattaforma del metaverso.

Secondo un rapporto di Reuters, il nuovo accordo è con una società di tecnologia di e-commerce. Le piattaforme di social media includeranno l’integrazione con VNTANA che consentirà a vari marchi di caricare i modelli 3D dei loro prodotti su Facebook e Instagram e mostrarli agli utenti sotto forma di annunci.

In particolare, questa notizia arriva mentre Meta si sta muovendo verso il suo futuro con il metaverso e sta gettando le basi per l’esperienza virtuale in 3D che gli utenti avranno (supportata da pubblicità), secondo l’amministratore delegato di VNTANA Ashley Crowder. In altre parole, stiamo fondamentalmente assistendo all’integrazione di quello che sarà probabilmente un punto fermo nel metaverso.

Per chi non lo sapesse, il metaverso viene immaginato come un mondo virtuale a cui è possibile accedere semplicemente tramite un visore AR/VR o, nella visione di Meta, attraverso un visore Meta Quest. Ad oggi, Meta si è concentrato sulla costruzione del metaverso che però probabilmente richiederà almeno un decennio per essere realizzato.

La società aveva precedentemente collaborato con aziende basate sulla realtà aumentata (AR) come Modiface e PerfectCorp per aiutare i marchi di bellezza e cosmetici a gestire la loro pubblicità 3D e AR.

Crowder ha inoltre aggiunto che “il metaverso è fondamentalmente l’Internet spaziale. È un intero mondo di possibilità che inizia con l’avere i giusti modelli 3D dei tuoi prodotti“. Se hai visto il film “Ready Player One” saprai di cosa si parla qui.

Così ora, gli utenti di Facebook e Instagram possono presto aspettarsi di vedere annunci 3D mentre navigano sui loro PC o smartphone. Probabilmente si sarebbe anche in grado di interagire con l’immagine e di vederla anche da varie angolazioni.

