Come-scaricare-gratis-i-libri-con-lo-smartphone

Books in tablet computer and smartphone

In questa guida vi mostriamo come fare per scaricare gratis i libri con lo smartphone o con il tablet.

Gli smartphone sono diventati il tuttofare dell’era digitale, avendo rimpiazzato moltissimi altri device come il lettore MP3, la fotocamera digitale compatta, il navigatore GPS ecc. Ma a differenza di ciò, non hanno rimpiazzato in toto i libri. Esistono si molti negozi digitali che consentono di acquistare gli ebook (libri digitali) anche a prezzi più bassi delle controparti fisiche ma non tutti amano rimpiazzare la “carta fisica”.

C’è però un grande vantaggio dall’utilizzare lo smartphone per leggere i libri: molti di essi possono essere scaricati in maniera gratuita.

Come scaricare in maniera gratuita i libri con lo smartphone

Attenzione al copyright e al download illegale

Qualsiasi cosa sia digitale può essere facilmente copiata e distribuita su internet. Ciò chiaramente è un danno enorme per gli autori e le case editrici, dal momento che i frutti del loro lavoro possono essere distribuiti da terzi in maniera gratuita (la stessa cosa avviene con la musica).

Per questa ragione è necessario, non solo da un punto di vista morale ma anche da un punto di vista legale (la distribuzione non autorizzata è un infrangimento del copyright), utilizzare siti web e piattaforme che consentono il download di libri gratis che non siano più soggetti al copyright. Una di queste piattaforme è il Project Gutenberg.

Project Gutenberg

Nominata come il famoso “uomo della stampa a caratteri mobili”, la piattaforma racchiude una raccolta in moltissime lingue di libri e riviste di ogni tipo. Tutte rigorosamente prive di diritto d’autore (nella maggior parte dei casi perché scaduto).

Per scaricare un libro gratis sullo smartphone sfruttando il Project Gutenberg, basta semplicemente recarsi sulla pagina web ufficiale, ricercare il libro che si vuole (qui la pagina di tutti i libri in italiano) e successivamente scaricarlo nel formato desiderato (nella maggior parte dei casi EPUB è il formato più accettato).

Dopo di che, utilizzare l’applicazione per leggere i libri che avete installato sullo smartphone. Se non ne avete nessuna, vi invitiamo a consultare il nostro articolo di approfondimento dove vi proponiamo le migliori 3 app per leggere i libri sullo smartphone.