Nothing ear (1) ufficiali: auricolari TWS dal co-fondatore di OnePlus

Dopo diversi mesi di teaser e campagne marketing per aumentare l’hype nei confronti della nuova azienda chiamata Nothing (in “niente”), il co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, ha finalmente lanciato il primo prodotto sotto forma di Nothing ear (1). Al di là del nome decisamente inusuale, si tratta di auricolari TWS con un design trasparente altrettanto inusuale appartenenti alla fascia media e che arriveranno in Italia al prezzo di 99 euro.

Nothing ear (1) presenta un design trasparente unico, con la custodia di ricarica e gli auricolari realizzati in plastica trasparente. La plastica trasparente consente di vedere attraverso parte della custodia e anche di sbirciare l’interno degli auricolari wireless.

Gli auricolari in se pesano solo 4,7 g ciascuno, con il volume interno si 0,34 cc che ospita un singolo driver dinamico da 11,6 mm, un chip Bluetooth 5.2 con supporto ai codec SBC e AAC e una serie di microfoni che assicurano il supporto per la riduzione attiva del rumore (ANC).

Gli auricolari possono essere associati a dispositivi iOS e Android ed è disponibile un’app sviluppata ad-hoc per controllare funzionalità come gesture tattili, ANC, EQ e per aggiornare il software.

L’ANC di Nothing ear (1) ha due livelli di cancellazione del rumore, oltre a una modalità di trasparenza per quando si vuole essere in grado di ascoltare ciò che ci circonda senza togliere gli auricolari.

Nothing ear (1) ha una durata della batteria dichiarata di 4 ore di riproduzione continua con ANC abilitato, ma può arrivare fino a 5,7 ore con ANC disabilitato. La custodia di ricarica può fornire fino a 34 ore di carica in totale e può a sua volta essere ricaricata con un cavo USB-C o in modalità wireless con un caricabatterie certificato Qi.

I nuovi Nothing Ear (1) hanno un prezzo di 99 euro e saranno disponibile in 45 paesi, inclusa l’Italia, a partire dal 31 luglio in quantità limitate e dal 17 agosto con una disponibilità più ampia.

