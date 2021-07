LineageOS 18.1 disponibile per Galaxy S10, Galaxy Note 10 e Mi 10T/Mi 10T Pro

Il team di LineageOS ha esteso ulteriormente la portata della versione 18.1 basata su Android 11 verso nuovi smartphone. In particolare, LineageOS 18.1 adesso è disponibile anche per le serie Galaxy S10, Galaxy Note 10 e Mi 10T/Mi 10T Pro, così come per il Razer Phone 2 e il FairPhone 2.

Per chi non lo sapesse, LineageOS 18.1 ha portato tutte le funzionalità che amiamo di Android 11 sulla sua ROM, dando accesso a cose come i canali di notifica e le chat in bolla, i nuovi controlli multimediali, una migliore protezione della privacy, le ultime emoji e molto altro ancora. D’altronde, si tratta di una ROM che prende spunto enormemente dal codice AOSP open source.

Poi ci sono alcune novità specifiche di LineageOS, come miglioramenti al registratore e alle app musicali, un nuovo calendario, la soluzione di backup open source di SeedValut e la modalità scura per tutte le app LineageOS. A questo link trovate il changelog completo.

