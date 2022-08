Samsung Galaxy S23 Ultra utilizzerà il sensore di impronte Qualcomm 3D Sonic Max?

Samsung Galaxy S23 Ultra sarà svelato intorno al mese di gennaio 2023 ma già sappiamo moltissimo sul suo conto. Innanzi tutto, grazie all’accordo recentemente siglato con Qualcomm, anche le versioni europee utilizzeranno i SoC del colosso americano (immaginiamo lo Snapdragon 8 Gen 2). Tale accordo però potrebbe non fermarsi ai soli SoC, dal momento che una nuova indiscrezione rivela che il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe sfoggiare un sensore di impronte digitali Qualcomm 3D Sonic Max.

Secondo il leaker Alvin, il prossimo Galaxy S23 Ultra potrebbe utilizzare la tecnologia di scansione delle impronte digitali 3D Sonic Max di Qualcomm. Questo è lo stesso sensore utilizzato in telefoni come Vivo X80 Pro e iQOO 9 Pro.

It is rumoured that Samsung is going to use Qualcomm's 3D Sonic Max fingerprint scanning technology for the Galaxy S23 Ultra.

It is the same sensor used in phones like vivo X80 Pro and iQOO 9 Pro, which has a huge scanning area and it can scan a finger very rapidly. pic.twitter.com/EUGp1olThC

