Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 ufficiali: specifiche e prezzi ITA

Attraverso l’evento Unpacked, Samsung ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone flessibili Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Si tratta di smartphone di fascia alta che mettono a disposizione, oltre al form Factor flessibile, anche il meglio delle specifiche tecniche (almeno per lo Z Fold 4).

Galaxy Z Fold 4

Lo smartphone è in pre-ordine dal 10 agosto fino al 25 agosto nel seguenti configurazioni:

12/256GB: 1.879 euro

12/512GB: 1.999 euro

12GB/1TB: 2.249 euro (esclusiva samsung.com)

Chi acquista in preordine riceverà gratuitamente 1 anno di Samsung Care+, Chi acquista in preordine presso i negozi di elettronica di consumo e presso TIM potranno ricevere 6 mesi di DAZN gratis, Chi acquista in preordine presso WindTre e Vodafone potrà ricevere 12 mesi del piano standard di Netflix.

Galaxy Z Flip 4

In preordine dal 10 agosto fino al 25 agostto col seguente listino:

8/128GB: 1.149 euro

8/256GB: 1.199 euro

8/512GB: 1.329 euro

Chi acquista in preordine riceverà gratuitamente 1 anno di Samsung Care+. Cchi acquista in preordine presso i negozi di elettronica di consumo e presso TIM potranno ricevere 6 mesi di DAZN gratis. Chi acquista in preordine presso WindTre e Vodafone potrà ricevere 12 mesi del piano standard di Netflix.