Netflix, solo l’1% degli abbonati usufruisce dei titoli gaming

Quante volte siete andati su Netflix alla ricerca di una cosa – o semplicemente non avevate idea di cosa volevate guardare – solo che i suoi algoritmi vi guidassero abilmente verso altri contenuti che non avevate nemmeno idea esistessero? Per quanto Netflix possa essere eccezionale nell’aiutarci a scoprire la nostra prossima abbuffata, sembra che stia attraversando un momento molto più difficile nel convincere gli abbonati a provare la sua fiorente libreria di gaming. Secondo i numeri di analisi condivisi da Apptopia con CNBC, le due dozzine di giochi Netflix attualmente disponibili sono stati scaricati solo poco più di 23 milioni di volte, con solo 1,7 milioni di giocatori che ne hanno giocato uno in un dato giorno. Ciò rappresenta solo qualcosa come l’1% della base di utenti del servizio.

E sebbene i giochi non siano per tutti, una cifra così bassa suggerisce che qui c’è qualcosa di più del semplice disinteresse. Parte di questo sembra un problema di scoperta, con molti abbonati Netflix che devono ancora interiorizzare completamente il fatto che ora stanno pagando per avere anche accesso a una libreria di gaming, indipendentemente dal fatto che la utilizzino o meno.

Potrebbe esserci anche una componente di investimento di tempo, e mentre Netflix ha recentemente aggiunto alcuni giochi assolutamente fantastici come Into the Breach alla sua scuderia, il pensiero di superare quella curva di apprendimento iniziale potrebbe semplicemente spingere gli abbonati a guardare un altro episodio di una serie TV.

A suo merito, Netflix si sta ancora impegnando a far si che i propri investimenti nel gaming diano i loro frutti e forse ha davvero solo bisogno di costruire quella libreria fino a un certo punto, in cui la sua reputazione da sola mantiene gli abbonati interessati.

Alcuni titoli importanti lungo la strada potrebbero davvero aiutare in questo, anche se diciamo la stessa cosa su Stadia da anni ormai, e guardate dove si trova ancora (con frequenti voci di chiusura sempre prontamente smentite). Quello che resta davvero da vedere ora è se Netflix ha la volontà e il capitale per portare avanti questo progetto, anche accettando una perdita per i primi anni.

