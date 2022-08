Gli smartphone Motorola che riceveranno Android 13

Android 13 è finalmente stato pubblicato nel repository AOSP e, oltre alla community di sviluppatori di terze parti, anche la maggior parte degli OEM ha già iniziato a lavorare alle rispettive skin software. E sembra che Motorola sia pronto anche con la sua My UX basata su Android 13.

L’azienda non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma il sito Web ufficiale di Google rivela 10 smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 13. Gli smartphone Motorola utilizzano la My UX, ROM nota per essere priva di bloatware e per offrire un’esperienza quasi stock. La società si sta ora attrezzando per implementare un aggiornamento My UX basato sulla nuova versione di Android.

L’elenco dei telefoni che riceveranno l’aggiornamento include Moto Edge (2022), Edge 30 Pro e alcuni altri telefoni della serie Edge. Include anche diversi dispositivi della serie G tra cui Moto G Stylus 5G 202, Moto G 5G 2022 e Moto G82 5G.

Elenco dei telefoni Motorola che ricevono l’aggiornamento ad Android 13:

Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30

Moto G Stilo 5G 2022

Moto G 5G 2022

Moto G82 5G

Moto G62 5G

Moto G42

Moto G32

Chiaramente questa lista potrebbe non essere completa, con l’azienda che potrebbe star testando l’aggiornamento anche su altri modelli.

Android 13 sta portando con sé molti piccoli e grandi miglioramenti. Google ha dato al suo linguaggio di progettazione – Material You – una lucidatura in più e ora anche icone a tema di app di terze parti. Ci sono anche molte funzioni per la privacy: le app ora non avranno accesso all’intera libreria multimediale per poter condividere un elemento e la cronologia degli appunti verrà automaticamente cancellata dopo un periodo di tempo se si copiano informazioni sensibili come il numero di telefono o le credenziali di accesso.

VIA