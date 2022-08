Android 13 e Custom ROM, ci siamo già: prime versioni per OnePlus 5/5T e Moto G60/G40 Fusion

Non ci è voluto molto prima che la comunità di sviluppo iniziasse a portare Android 13 su dispositivi meno recenti. Oltre a dare il via al lancio degli aggiornamenti ufficiali per gli smartphone Pixel idonei all’inizio di questa settimana, Google ha anche caricato il codice sorgente di Android 13 su AOSP. Per alcuni utenti sui dispositivi adatti allo sviluppo, ciò significa che ora è possibile un rapido aggiornamento all’ultima versione, almeno in via ufficiosa. Esatto, a due giorni dal lancio dell’ultima iterazione di Android 13, un paio di telefoni OnePlus e Motorola hanno già Custom ROM disponibili.

Il primo progetto è una Custom ROM AOSP unificata del membro senior XDA Raghu varma per Motorola Moto G40 Fusion e Moto G60 (nome in codice: hanoip). La maggior parte delle funzioni sembra funzionare come ti aspetteresti. Inoltre puoi anche goderti una serie di chicche specifiche per Pixel come il launcher, gli sfondi, le icone e i caratteri pronti all’uso. Il SELinux è impostato come enforced e la build supera anche SafetyNet, il che è senza dubbio un bel risultato per una ROM personalizzata appena rilasciata.

Se sei interessato a installare questa porta Android 13 sul un Moto G60 o Moto G40 Fusion, controlla il thread di supporto per la versione nel link sottostante. Assicurati di seguire attentamente le istruzioni di installazione poiché l’esecuzione di passaggi fuori servizio potrebbe causare problemi.

Una Custom ROM basata su Android 13 è ora disponibile anche per OnePlus 5 (nome in codice: cheeseburger) e 5T (nome in codice: gnocco), per gentile concessione di robertogl, membro senior di XDA. La grande novità qui è che la ROM AOSP vaniglia si basa su un albero di dispositivi modulare che non interferisce con la base di codice AOSP. Di conseguenza, è possibile produrre facilmente build AOSP aggiornabili per il duo di dispositivi con il minimo sforzo.

Anche in questo caso la versione sembra essere praticamente stabile per la maggior parte e viene fornita anche con il SELinux enforced. Nel thread di supporto per la ROM di XDA, i dati mobili inaffidabili sono l’unico bug noto elencato. Questo non vuol dire che non ci siano altri problemi nella build, ma nell’esperienza dello sviluppatore, la ROM non ha grossi bug degni di nota.

Sebbene apprezziamo gli sforzi, a meno che tu non sia felice di armeggiare e sapere come ripristinare il firmware di fabbrica nel caso in cui le cose vadano male, non consigliamo di installarli sul tuo smartphone quotidiano. Se stai cercando qualcosa come LineageOS 20 stabile per il tuo telefono, dovrai aspettare un po’.

VIA