Il Google Pixel Tablet utilizzerà una versione solo a 64-bit di Android 13

Mentre Apple è passata al supporto solo per i 64 bit con iOS 11 nel 2017, Android supporta ancora le applicazioni legacy a 32 bit. Tuttavia, Google è in procinto di passare al supporto solo a 64 bit e Android 12 dell’anno scorso è stata la prima versione del sistema operativo a supportare build solo a 64 bit. Sebbene la società non abbia effettuato il passaggio con Android 13 recentemente rilasciato, secondo quanto riferito sta lavorando su una versione a solo 64 bit del sistema operativo per il prossimo Google Pixel Tablet (la cui stylus è già stata certificata).

Secondo Mishaal Rahman, Google sta attualmente testando una build a 64 bit di Android 13 per un dispositivo con nome in codice “Tangor”.Se il Pixel Tablet verrà lanciato con una versione solo a 64 bit di Android 13, sarà tra i primi dispositivi Android a rinunciare al supporto a 32 bit. L’eliminazione del supporto a 32 bit sul Google Pixel Tablet probabilmente ridurrà l’utilizzo della RAM, ma il tablet non sarà in grado di eseguire applicazioni a 32 bit.

Interesting: "Move tangor to 64-bit only" Tangor, the rumored Pixel Tablet, may ship with a 64-bit-only build of Android 13. That should reduce memory use, but it means the tablet won't be able to run any 32-bit apps.https://t.co/C3d3Y5pS24 pic.twitter.com/1SKh3pPcG6 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 16, 2022

Questo però non dovrebbe essere un problema per la maggior parte degli utenti, poiché tutte le app aggiornate di recente sul Google Play Store offrono supporto a 64 bit a causa dell’obbligo che Google ha messo in atto sul Play Store nel 2019.

Dato che ARM prevede di abbandonare il supporto per le applicazioni a 32 bit dalle future CPU mobili, è giunto il momento che Android passi al supporto solo a 64 bit. La build a 64 bit di Android 13 per Pixel Tablet potrebbe essere un punto di partenza per la transizione, ma probabilmente dovremo aspettare un po’ per vedere come andranno le cose.

Dal momento che Google non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito, non possiamo essere sicuri se la build a soli 64 bit di Android 13 vedrà la luce. Google potrebbe usarlo solo per test interni o eliminarla completamente.

VIA