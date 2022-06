Certificata la stylus del Google Pixel Tablet

All’I/O 2022, Google ha presentato in anteprima che avrebbe lavorato su un tablet Pixel per il prossimo anno e un dispositivo del genere è ora emerso in un elenco di prodotti della Universal Stylus Initiative (USI). Come suggerisce il nome, l’Universal Stylus Initiative vuole creare uno standard per l’input penna attivo in modo che qualsiasi accessorio supportato funzioni con ogni dispositivo certificato.

Google si è unito nel 2018 con una serie di Chromebook sul mercato che oggi dispongono del supporto USI. A febbraio è arrivata la versione 2.0 dello standard con ricarica wireless NFC. L’elenco dei prodotti certificati USI ora include una voce di Google per un prodotto che soddisfa la specifica “Dispositivo” (rispetto a “Stilo”) “Tangor” mentre il “Modello” è semplicemente “Tablet”. Sul palco, Google ha detto ad alta voce solo “tablet Pixel”. Poiché “Pixel” e “tablet” non appaiono fianco a fianco per iscritto, non sappiamo se “Pixel Tablet” sia il vero nome del marchio.

L’aspetto dell’USI non aggiunge prove di denominazione a supporto né conferma definitivamente che ciò che Google ha mostrato all’I/O è ciò che appare nell’elenco delle certificazioni. Detto questo, Google ha ufficializzato solo uno di questi dispositivi. È strano come Tangor appaia presto in un database di certificazione poiché il tablet Pixel non è previsto fino al 2023.

Facciamo presente che questo supporto USI è il primo per Android, ma alcuni dispositivi di terze parti batteranno sicuramente Google sul mercato.

Supponendo che siano la stessa cosa, un tablet Google Pixel che dovrebbe raddoppiare come uno Smart Display con una base/dock ancora non annunciata ed il supporto per la stylus è piuttosto curioso. Darebbe sicuramente al dispositivo un’altra proposta di vendita, ma non si adatta molto bene alla narrativa della casa intelligente.

