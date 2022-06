Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+ ufficiali: specifiche e prezzi

Honor ha annunciato un trio di nuovi telefoni, 70, 70 Pro e 70 Pro+. Si tratta di modelli di fascia alta che fanno delle specifiche il loro cavallo di battaglia.

L’Honor 70 Pro+ è alimentato dal MediaTek Dimensity 9000 che è costruito da TSMC utilizzando il suo processo a 4 nm mentre il modello 70 Pro può contare sul Dimensity 8000. Di contro, l’Honor 70, il telefono standard, è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 778G Plus 5G.

Sia il 70 Pro+ che il 70 Pro sono dotati di un display OLED da 6,78 pollici con un “design quad curvo simmetrico” mentre la versione standard usa uno schermo OLED da 6,67 pollici piatto.

È interessante notare che tutti e tre i modelli utilizzano il sensore Sony IMX800 da 54 MP e un sensore ultra grandangolare/macro da 50 MP. I modelli Pro e Pro+ includono anche un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x (fino a 30x zoom digitale) e OIS. La fotocamera frontale delle unità Pro ha un sensore da 50 MP con un ampio campo visivo di 100°.

Entrambi i modelli Pro caricheranno le batterie a 100 W. Pertanto, in soli 15 minuti, la batteria da 4500 mAh utilizzata su 70 Pro e 70 Pro+ si caricherà al 60% della capacità. Altri 15 minuti (per un totale di 30 minuti) porteranno a compimento la ricarica della batteria.

Al momento la disponibilità di questi smartphone è data per la Cina, anche se il lancio europeo non dovrebbe tardare molto (insieme a quella per Magic 4 Pro). Nel mercato cinese, Honor 70 Pro+ con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione costa 4.299 Yuan (equivalenti a € 600). Con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, il prezzo è di 4.599 Yuan (equivalenti a € 640). Il dispositivo è disponibile per il preordine oggi con consegna a partire dal 16 giugno.

Honor 70 Pro sarà disponibile nei modelli con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione per 3.699 Yuan, con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 3.999 Yuan e con 12 GB di RAM con 512 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 4.399 Yuan. L’Honor 70 è anche disponibile per il preordine oggi e sarà rilasciato a partire dal 7 giugno.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. ha dichiarato: “…la serie HONOR 70 offre un significativo balzo in avanti nelle prestazioni di imaging e video, perfetta per le giovani generazioni che desiderano tecnologie innovative e soluzioni creative quando si tratta di creare contenuti“.

