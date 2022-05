Honor Magic4 Pro in arrivo in Europa con specifiche super e prezzo a 3 cifre

Da quando Honor si è separata ufficialmente da Huawei, ha vissuto come una nuova giovinezza. Le quote di mercato nelle varie regioni sono cresciute a dismisura, tanto da aver superato la stessa Huawei nell’ultimo trimestre. Il lancio di Honor come azienda a se stante significa anche che vi è nuovamente l’accesso ai Google Mobile Services sui suoi smartphone. Mettendo tutto assieme, il ritorno in grande stile di Honor in Europa avverrà la settimana prossima con il lancio del top di gamma Honor Magic4 Pro.

Il telefono utilizza il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di prima qualità ed è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, quindi dovrebbe essere pronto a confrontarsi con tutti gli altri top di gamma sul mercato in termini di prestazioni (quando annunciato per la prima volta abbiamo anche sentito circa una configurazione da 12 GB/512 GB, ma presumibilmente è limitata ad altri mercati). Le vere chicche tuttavia potrebbero essere solo il display, la fotocamera e le velocità di ricarica.

Lo schermo presenta un design a quattro curve simile a quello dell’Huawei P40 Pro, con una dimensione di 6,81 pollici e una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz grazie alla tecnologia LTPO (che può scendere fino a 1 Hz quando non in uso). La fotocamera posteriore combina un sensore principale da 50 MP con un ultra grandangolare da 50 MP con un campo visivo di 122 gradi e un teleobiettivo da 64 MP. Infine, la batteria da 4.600 mAh può essere caricata fino a 100 W, consentendo di ricaricare il telefono dallo 0% al 100% in ciò che Honor sostiene siano solo 30 minuti.

I preordini per Honor Magic4 Pro sono aperti da poche ore nel Regno Unito (e poco dopo per il resto d’Europa), con il costo fissato a £ 950/€ 1.100. Nella promo di lancio iniziale verrà incluso un caricabatterie wireless, una custodia e persino l’Honor Watch GS 3.

