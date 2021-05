Honor conferma ufficialmente che i nuovi smartphone supporteranno i Google Mobile Services

Le vicissitudini che hanno spinto Huawei a cedere la proprietà del marchio Honor e di tutte le sue proprietà intellettuali sono da ricondursi alla sua vicinanza col Governo cinese e al bar che gli Stati Uniti hanno imposto sull’azienda e sui suoi affari con altre aziende americane. Per questa ragione, Honor era stata affossata in egual misura di Huawei, non potendo nemmeno usare i Google Mobile Services sui suoi nuovi smartphone.

Ma ora che Honor è stata separata ufficialmente da Huawei, l’azienda ha incominciato a riallacciare i rapporti commerciali con alcuni importanti player, Qualcomm e Google su tutti. Ed ecco allora che i nuovi smartphone Honor non solo utilizzeranno i SoC Qualcomm di ultima generazione ma, cosa confermata ufficialmente mediante l’account Twitter di Honor Germania, potranno contare anche sui Google Mobile Services e su tutto ciò che ne consegue (Play Services e accesso al Play Store compresi).

Ricordiamo che il primo smartphone di nuova generazione a marchio Honor che vedrà la luce sarà l’Honor 50 con a bordo il chip Snapdragon 778G di Qualcomm e anche la stessa skin Magic UI di prima. Si parla anche di uno smartphone top di gamma dotato di Snapdragon 888 (magari un Honor 50 Pro o Pro Plus), quindi l’azienda è una delle osservate speciali per i prossimi mesi.

In attesa di avere maggiori informazioni sulla lineup che comporrà l’offerta 2021, vi vogliamo ricordare che la collaborazione fra Leica e Huawei giungerà al termine con la serie P50, il che significa che Honor potrebbe rientrare in lizza peer affiliarsi a una delle migliori aziende nel mondo della fotografia.

VIA