Android 12 migliora il supporto Dual SIM introducendo l’inoltro intelligente (Smart Forwarding)

Fra le novità di Android 12 non menzionate durante il Google I/O 2021, oltre al pieno supporto al Bluetooth LE Audio, troviamo anche una migliore gestione della doppia SIM all’interno di uno smartphone grazie alla funzione l’inoltro intelligente (Smart Forwarding). Questa novità è stata per la prima volta avvistata addirittura nel 2019, per cui Google è almeno due anni che vi sta lavorando su.

Lo Smart Forwarding permetterà agli smartphone Dual SIM (sia con due SIM fisiche che con una e-SIM) di ricevere telefonate su una di esse e, nel caso vi siano dei problemi di ricezione o di altra natura, il sistema operativo automaticamente sposterà la conversazione sull’altra SIM mandando una richiesta all’operatore.

Configurazione di inoltro intelligente. L’inoltro intelligente è una funzione per configurare l’inoltro delle chiamate a una SIM diversa nel dispositivo quando una SIM non è raggiungibile. La configurazione qui specifica un componente di inoltro intelligente che avvierà l’interfaccia utente per modificare la configurazione. Una stringa vuota indica che non è stato specificato alcun componente di inoltro intelligente. Attualmente, solo una configurazione non vuota del componente di inoltro intelligente all’interno del sistema verrà utilizzata quando vengono inserite più SIM.

Coloro che hanno approfondito la questione analizzando il codice di Android 12 (che ricordiamo essere open source) non sono riusciti ad abilitare la funzione nella sua interezza. Molto probabilmente ancora si tratta di una primissima implementazione ancora grezza.

Ad ogni modo, l’arrivo dell’inoltro intelligente su Android 12 cade proprio a fagiolo in un periodo in cui i principali operatori telefonici italiani (e anche alcune MVNO) stanno lanciando la propria offerta con le e-SIM, cosa che amplierà rapidamente l’adozione di questa tecnologia.

VIA