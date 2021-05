Android 12 beta introduce il supporto per il Bluetooth LE Audio

All’inizio del 2020 il Bluetooth SIG annunciò ufficialmente il nuovo standard di trasmissione audio Bluetooth LE Audio basato sul codec LC3 con lo scopo di migliorare la qualità audio dei dispositivi wireless. A distanza di un anno e mezzo da tale annuncio, finalmente abbiamo la notizia che Android 12 beta introduce ne ufficialmente il supporto.

LE Audio è un’espansione del sistema Bluetooth LE (Low Energy) che esiste dall’introduzione di Bluetooth 4.0. Esso era in precedenza solo per dispositivi a bassissima potenza che dovevano durare per un tempo molto elevato con pochissima capacità della batteria. Ma nuovi miglioramenti nel sistema codec consentiranno la trasmissione audio su connessioni Low Energy, cosa che prima non era possibile.

La creazione del codec per gli auricolari TWS è chiara, ma questo andrà a vantaggio anche degli apparecchi acustici più recenti e avanzati. LE Audio consente inoltre di inviare più flussi da una sorgente audio ai dispositivi di output in modo nativo, in modo che uno smartphone possa servire l’audio a due diversi dispositivi wireless in maniera nativa.

È bene specificare che seppur Bluetooth LE Audio è un codec aperto, deve essere supportato dai chip a livello hardware: la maggior parte dei chip presenti nei telefoni esistenti non lo integrerà, anche se supportano il vecchio standard Bluetooth LE. Ad esempio, l’unico chip radio di Qualcomm realizzato con supporto al nuovo codec è il QCC3056, introdotto a dicembre dello scorso anno (il supporto Bluetooth LE Audio è incluso nello Snapdragon 888 e 865+, ma non nel vecchio 865).

Allo stesso modo, sul fronte degli accessori la compatibilità LE Audio sembra essere limitata alle cuffie più recenti e di fascia alta, almeno per ora: la maggior parte dei produttori sembra attendere gli aggiornamenti del 2021 o del 2022 per introdurlo.

Come regola generale, se sia lo smartphone che le cuffie sono compatibili con Bluetooth 5.2, probabilmente possono gestire Bluetooth LE Audio.

