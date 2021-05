Realme Watch 2 Pro ufficiale: è il miglior smartwatch da 60 euro?

Realme ha ufficialmente presentato il nuovo Realme Watch 2 Pro. Si tratta della “versione potenziata” del modello Watch 2 lanciato lo scorso mese ed ha dalla sua delle super caratteristiche tecniche, soprattutto se rapportate al prezzo di vendita.

Il Realme Watch 2 Pro è simile al modello standard ma sfoggia uno schermo più grande che misura 1,75 pollici in diagonale e ha una risoluzione di 385×320 pixel. Ha anche una frequenza di aggiornamento di 30Hz e una luminosità massima di 600 nit.

Come il Watch 2, anche la versione Pro supporta più di 100 quadranti, incluse le nuove opzioni animate. In aggiunta ci sono anche i quadranti Master Edition progettati dall’artista sudcoreano Grafflex, la stessa persona che ha collaborato con Realme per lo sviluppo di Watch S Master Edition.

Un’altra differenza fondamentale tra Realme Watch 2 e Watch 2 Pro è nel reparto batteria. Il primo viene fornito con una cella da 315 mAh pubblicizzata per offrire un’autonomia di 12 giorni, mentre il secondo racchiude una batteria più grande da 390 mAh che si dice fornisca 14 giorni di autonomia.

E, mentre Realme Watch 2 si affida allo smartphone connesso per il tracciamento del percorso, il modello Pro ha un GPS integrato, eliminando la necessità di uno smartphone per mappare i percorsi di allenamento.

Il resto delle funzionalità di Watch 2 Pro sono in linea con Watch 2, il che significa che si ha il monitoraggio del sonno, monitoraggio della frequenza cardiaca, misurazione del livello di ossigeno nel sangue, promemoria di sedentarietà, promemoria per bere e meditazione respiratoria.

Realme promette anche il supporto per 90 modalità sportive attraverso un futuro aggiornamento OTA mentre sin da subito si ha accesso alle 16 modalità di allenamento della versione standard. Watch 2 Pro è inoltre dotato di controlli per musica e fotocamera, previsioni del tempo, controllo IoT e resistenza IP68 a polvere e acqua.

Realme Watch 2 Pro è disponibile in grigio siderale e argento metallizzato, con i cinturini in silicone liquido in dotazione rispettivamente nei colori nero e grigio chiaro. Il wearable ha un prezzo di RM299 (€60) e sarà in vendita in Malesia a partire dal 29 maggio. In futuro dovrebbe arrivare anche in Europa.

