Opera GX, il browser dedicato al gaming, arriva su Android

È passato un po’ di tempo da quando Opera ha lanciato Opera GX, un browser pensato per il gaming. Adesso però il browser web è disponibile anche su dispositivo mobile Android e iOS.

È praticamente la stessa cosa del normale Opera, tranne che con funzionalità extra per placare gli appassionati e la folla di giocatori. Alcune delle caratteristiche che ne derivano sono praticamente solo espedienti, come la sua estetica complessiva da “vero giocatore” e persino la sincronizzazione RGB con Razer Chroma RGB.

Opera GX viene fornito con un limitatore di CPU e RAM che consente di tenere sotto controllo l’utilizzo eccessivo delle risorse durante la navigazione; è dotato di una VPN e di un blocco degli annunci integrati e si integra con servizi come Discord e Twitch.

Opera GX Mobile è stato appena annunciato da Opera, è attualmente in fase beta e include funzionalità come GX Corner, che può consentire di vedere un calendario di rilascio di nuovi giochi, ottenere le ultime notizie nell’ecosistema del gaming, nonché proporre offerte e link alle vendite di giochi.

Inoltre ha la stessa estetica “da gaming” che è comune nella versione desktop del browser e “Flow”, una funzione che consente di inviare file, link e foto dallo smartphone al PC e viceversa, a patto, ovviamente, di sincronizzare il PC con lo smartphone. Supporta anche la navigazione con una sola mano con feedback tattile con una funzione nota come Fast Action Button (FAB).

Il browser è ora disponibile come beta sia per Android che per iOS. La versione beta non è attualmente disponibile su App Store o Google Play, ma gli utenti possono scaricare l’app direttamente da Opera facendo clic su questo link.

VIA