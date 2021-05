POCO M3 Pro 5G ufficiale in Italia: sarà il re della fascia media?

Dopo aver fatto faville con il POCO M3, da molti considerato il miglior smartphone della fascia bassa, il colosso cinese “indipendente” da Xiaomi ha voluto fare il bis lanciando in Italia il nuovo POCO M3 Pro 5G, ovvero il suo primo smartphone di fascia medio bassa con pieno supporto alle reti 5G.

Seppur si tratta di un nuovo smartphone, la base su cui è realizzato il POCO M3 Pro 5G è la stessa di quella del Redmi Note 10 5G. In altre parole, la sola differenza fra i due è nell’estetica della scocca mentre le caratteristiche tecniche sono le stesse identiche.

Analizzando dapprima il design, il POCO M3 Pro 5G prende spunto sia dal POCO M3 standard che dagli ultimi smartphone di Xiaomi, combinando i due stile in un qualcosa di accattivante e unico.

Venendo poi alle caratteristiche tecniche, troviamo una scheda tecnica composta da:

Dimensioni e peso: 161,81×75,34×8,92mm e 190 grammi

161,81×75,34×8,92mm e 190 grammi Display: AdaptiveSync DotDisplay da 6,5″, FHD+, refresh rate adattivo a 30/50/60/90Hz, contrasto 1.500:1, luminosità 400 nit, modalità lettura 3.0, display Sunlight, Corning Gorilla Glass 3

AdaptiveSync DotDisplay da 6,5″, FHD+, refresh rate adattivo a 30/50/60/90Hz, contrasto 1.500:1, luminosità 400 nit, modalità lettura 3.0, display Sunlight, Corning Gorilla Glass 3 SoC: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 Memoria: 4GB di RAM LPDDR4x

4GB di RAM LPDDR4x 64/128GB interna UFS 2.2 espandibile

Connettività: Dual 5G (2x SIM, 1x microSD), WiFi 5, Bluetooth, NFC, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Beidou

Dual 5G (2x SIM, 1x microSD), WiFi 5, Bluetooth, NFC, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Beidou Sensore delle impronte digitali: laterale

laterale Fotocamere:

anteriore: 8MP, f/2,0

posteriori: 48MP principale Sony IMX582, sensore 1/2″, pixel da 0,8um, f/1,79 2MP macro (4cm) GC02M1XA, f/2,4 2MP profondità, f/2,4

Sistema operativo: MIUI 12 basato su Android 11

MIUI 12 basato su Android 11 Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida 18W (caricabatteria da 22,5W in confezione)

5.000mAh con ricarica rapida 18W (caricabatteria da 22,5W in confezione) Colorazioni: POCO Yellow, Power Black e Cool Blue

Disponibilità e prezzi

POCO M3 Pro 5G è ufficialmente disponibile a partire da oggi 20 maggio su po.co al prezzo di 199,90€ per la configurazione da 4GB+64GB e al prezzo di 229,90€ perla versione da 6GB+128GB.

Tuttavia, fino al 26 maggio, POCO M3 Pro 5G sarà in vendita al prezzo early bird di 159,90€ per la versione da 4GB+64GB e di 199,90€ per la versione da 6GB+128GB.