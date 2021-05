Samsung Galaxy Tab S7 FE ufficiale: specifiche e prezzi

La serie Samsung Galaxy Tab S7 è stata un successo strepitoso di Samsung. Il Samsung Galaxy Tab S7 e il Galaxy Tab S7+ presentano entrambi display ad alta frequenza di aggiornamento, processori top di gamma e sono senza dubbio fra i migliori tablet attualmente disponibili. Samsung adesso sta volendo abbassare il tiro puntando anche alla fascia media. ed ecco allora che, seppur senza un annuncio pieno di fanfare e comunicati, Samsung ha ufficialmente lanciato il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Il dispositivo è trapelato diverse volte su Internet e per alcuni giorni abbiamo pensato che potesse chiamarsi “Galaxy Tab S7 Lite” ma sembra che Samsung abbia deciso per il soprannome “FE” per posizionarlo nella stessa categoria di smartphone come il Galaxy S20 FE. Proprio come per tali smartphone, anche il Samsung Galaxy Tab S7 FE è simile alle sue controparti di fascia alta ma ha delle componenti hardware meno potenti per ridurre i costi.

Il Galaxy Tab S7 FE viene fornito con il SoC Qualcomm Snapdragon 750G, ovvero lo stesso che alimenta dispositivi come il Galaxy A52 5G e il Galaxy A42 5G. Inoltre viene fornito con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, una fotocamera posteriore da 8 MP, connettività 5G e Android 11 basato su One UI 3.1.

Fra le altre cose troviamo la compatibilità con S Pen, supporto a Samsung DeX, audio ottimizzato per AKG, una batteria da 10.090 mAh che dovrebbe essere in grado di garantire un’autonomia molto lunga date le specifiche e una scocca in metallo dalla sensazione premium.

Questa chiaramente non è nemmeno la migliore proposta rapporto qualità prezzo di Samsung, visto un listino di ben €649per l’unica variante attualmente disponibile. Ma dovrebbe comunque essere in grado di fornire un’esperienza decente se si vuole per forza rimanere in ambito Android (in questo mercato gli iPad li fanno da padroni).

