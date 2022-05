Google lancia i beta test per YouTube Music, Google News e altre app

A differenza della maggior parte degli altri sviluppatori Android, a Google piace testare le cose all’avanguardia sulle sue app su base A/B, il che significa che gli utenti vengono raggruppati casualmente in gruppi diversi e a ciascuno viene mostrata un’esperienza diversa. Sebbene ciò possa aiutare ad accelerare le decisioni nel processo di aggiornamento, a volte porta anche a un bel pasticcio. Molti utenti affermano di essere spesso costretti a giocare a una sorta di roulette russa con nuove funzionalità: alcune modifiche portano a intenzioni e azioni poco chiare, altre semplicemente non sono desiderabili e, quando lo sono, a volte vanno via senza spiegazioni. Nel possibile tentativo di semplificare questo, Google ora offre beta dedicate tramite il Play Store per un sacco di proprie app.

Sul Play Store vengono visualizzati nuovi inviti alla versione beta per Google Orologio, Google News, Google Play Books, YouTube Music, YouTube TV e Servizi Operatori. In qualità di tester, coloro che si iscriveranno al programma avranno accesso principalmente a una versione in anticipo rispetto all’utente medio con l’opportunità di provare le funzionalità prima che siano rese ampiamente disponibili. Se non è ricevuto un invito, potete semplicemente recarvi in una delle pagine del Play Store di quelle app e, scorrendo verso il basso, tappare su”Unisciti alla beta”.

Non molte app di Google avevano offerto versioni beta separate prima di questo programma, con quelle degne di nota che sono l’app Google stessa, Messaggi e Telefono, ma è chiaro che l’elenco viene ampliato. L’adesione alla versione beta di YouTube Music garantisce immediatamente un aggiornamento alla versione 5.06, che è più recente dell’ultima versione stabile 5.05, ma al momento della stesura di questo articolo dobbiamo ancora vedere nuove build beta per le altre app.

Gli utenti sul percorso di rilascio stabile di queste app potrebbero ancora vedere alcune modifiche A/B qua e là, ma almeno con i programmi beta ora attivi, ci sarà un sottoinsieme che sa per cosa si sono registrati.

