Android TV 13 beta 1 disponibile al download | Novità

È impossibile essere un fan di Android in questo momento e non essere entusiasti di tutto il lavoro che sta avvenendo sullo sviluppo di Android 13. Abbiamo appena ricevuto la prima beta alla fine di aprile e con il Google I/O alle porte, possiamo quasi garantire che sentiremo parlare di molte nuove fantastiche funzionalità in arrivo. Finora, tuttavia, la conversazione su Android 13 è stata dominata dai discorsi su cosa significa per dispositivi mobili come smartphone e tablet, ed è facile dimenticare l’intera portata dell’ecosistema che tocca, compreso Android TV.

Questa settimana Google ha fatto dare agli sviluppatori la loro prima sbirciatina su quella piattaforma aggiornata, con il rilascio di Android TV 13 Beta 1. Non abbiamo sentito molte modifiche ad Android 13 che probabilmente avranno un grande impatto su Android TV, ma ce ne sono alcune.

Un’aggiunta interessante sembra introdurre il supporto per le varie proporzioni del contenuto durante la visualizzazione di finestre Picture-in-Picture, non un punto di svolta in alcun modo, ma il tipo di rifinitura che apprezziamo ancora vedere.

Un’altra modifica potenzialmente più incisiva in Android TV 13 riguarda l’introduzione di una nuova modalità a basso consumo, che potrebbe ridurre l’utilizzo di energia e larghezza di banda quando i dispositivi si trovano in standby.

Sfortunatamente, a differenza delle versioni Android 13 Beta 1 che sono facilmente installabili su qualsiasi telefono Pixel moderno, testare questa edizione di Android TV è un po’ più complicato ed è probabile che non si abbia l’hardware giusto per accedervi. In questo momento, l’unica opzione al di fuori di un emulatore è il set-top-box di sviluppo ADT-3 di Google, proprio come abbiamo visto con Android 12 Beta.

Got the Android 13 Beta flashed onto my ADT-3. Time to take it for a spin to see what's new! pic.twitter.com/OH9789iDJI — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 6, 2022

L’esperto di Android Mishaal Rahman ha messo in funzione la nuova versione, ma finora non sembra essere presente né quella nuova esperienza PiP né la modalità a basso consumo: presumibilmente dovremo aspettare una build futura, supponendo che Google vada avanti con loro.

