Google I/O 2022 si terrà l’11 e il 12 maggio

Google ha appena rilasciato il suo puzzle per scoprire le date del Google I/O 2022, offrendoci di “districare una stringa”. Questo è stato considerato uno dei puzzle più difficili finora di Google ma, dopo alcune ore, la data è stata rivelata: Google I/O 2022 si svolgerà dall’11 al 12 maggio nello Shoreline Amphitheatre (il suo solito posto). Sebbene ci sarà un pubblico di persona limitato, l’evento sarà virtuale per la maggior parte di noi.

L’enigma di quest’anno è stato particolarmente complicato, con una componente musicale che è sfuggita a molti. Era un puzzle in quattro parti basato su una serie di loop fisici e musicali che dovevano essere configurati su una serie di suggerimenti. Al termine, i quattro loop suonavano insieme una melodia.

Se siete curiosi di sapere come suona la canzone definitiva del puzzle, è disponibile per l’ascolto in questo momento sul sito di Google I/O, dove potete anche registrarvi e creare un profilo per l’evento imminente. È una melodia frizzante, molto “Googly”.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022

Google ci dice che l’evento sarà trasmesso in diretta, con un pubblico di persona limitato. È anche aperto gratuitamente per tutti virtualmente, come lo era l’I/O completamente remoto dell’anno scorso. Non è chiaro quante persone potranno partecipare o quali potrebbero essere i requisiti per la presenza di persona, ma gli sviluppatori dovrebbero essere in grado di seguire i colloqui in entrambi i giorni comodamente e da remoto.

Per quanto riguarda ciò che verrà annunciato invece, per il momento Google non ha svelato nulla. Chiaramente ci aspettiamo la presentazione in bello stile di Android 13, così come novità sul fronte Assistant e sugli altri servizi.

