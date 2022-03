Come abbinare la fascia cardio a Strava

Come abbinare la fascia cardio a Strava – Strava è diventato ormai il “Facebook degli atleti”, ovvero un social network vero e proprio che punta molto sulla parte social oltre che sulla parte legata al diario degli allenamenti. Per questa ragione, sempre più persone utilizzano Strava per monitorare i propri allenamenti.

Abbiamo già realizzato una panoramica su come utilizzare Strava per monitorare i propri allenamenti utilizzando semplicemente lo smartphone mentre adesso vogliono focalizzarci sull’abbinamento di una fascia cardio per avere una metrica importante nel diario degli allenamenti.

L’utilizzo di una fascia cardio abbinata all’applicazione di Strava ha una strana storia da raccontare. Inizialmente la funzione era presente di default prima però di essere rimossa a causa di “livelli di prestazione non adeguate dell’app” quando si abbinava una fascia cardio. Solo negli ultimi mesi la funzione è stata re-introdotta, dapprima in versione beta e ora in forma stabile.

Abbinare una fascia cardio all’app di Strava | Guida

Verificare di avere una fascia cardio Bluetooth

Ad ogni modo, per tenere sotto controllo la propria frequenza cardiaca durante gli allenamenti utilizzando Strava, è innanzi tutto necessario essere dotati di una fascia cardio che sia compatibile con lo standard Bluetooth. Quelle più moderne offrono tutte la doppia connessione Bluetooth e ANT+ mentre quelle un po’ più vecchie si basano solo sul protocollo ANT+.

In linea generale, se sulla fascia cardio è stampato il simbolo del Bluetooth, vuol dire che è compatibile. Se non doveste avere un modello compatibile però, fortunatamente il costo delle fasce cardio si è abbassato di molto negli anni, tanto che adesso è possibile acquistarne una anche a 30 euro.

Le migliori fasce cardio | Link all’acquisto

Configurare Strava per l’utilizzo di una fascia cardio

Una volta verificato di avere una fascia cardio Bluetooth, sono necessari solo pochi passaggi semplici semplici:

Abilitare la connettività Bluetooth dallo smartphone (tirare giù la tendina delle notifiche e toccare sulla relativa impostazione)

Collegare il ricevitore Bluetooth alla fascia cardio

Aprire l’app Strava

Toccare su “Registra”

Nella barra in basso, toccare l’icona a forma di cuore

Attendere che venga eseguita la ricerca e toccare la fascia cardio disponibile

D’ora in avanti, ogni volta che si registra un’attività di allenamento su Strava utilizzando lo smartphone, l’app assocerà in automatico il cardiofrequenzimetro (ammesso che il Bluetooth sia acceso) e aggiornerà i dati sulla frequenza cardiaca ogni secondo.