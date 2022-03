Come tracciare gli allenamenti gratis con Strava

Strava è senza dubbio la piattaforma più utilizzata al mondo per il monitoraggio delle attività fisiche e, grazie all’incredibile parte legata all’interazione fra utenti, è diventato un vero e proprio social network. In questa semplice guida passo passo vi spieghiamo come tracciare gli allenamenti con Strava in maniera del tutto gratuita.

La piattaforma di Strava non solo è un contenitore dei dati da dispositivi e servizi di terze parti (come ad esempio Garmin) ma consente anche il monitoraggio delle attività fisiche sfruttando il chip GPS dello smartphone. In questa semplice guida vi mostreremo proprio i passaggi da seguire per tracciare gli allenamenti utilizzando l’applicazione di Strava.

Come tracciare gli allenamenti con Strava in maniera gratuita

Download e creazione di un profilo

La prima cosa che bisogna fare per usare Strava è ovviamente scaricare l’applicazione e creare un account. Il download dell’app per Android lo potete fare cliccando sul nostro app box sottostante.

Una volta che si è creato un profilo e si è effettuato l’accesso (preferibilmente usando una password lunga e complessa da memorizzare in un password manager come Bitwarden), ci si trova di fronte alla schermata principale, anche chiamata feed. E proprio come il feed di Facebook, questa è la sezione in cui verranno visualizzate le attività fisiche, sia quelle proprie che quelle degli amici.

Come monitorare un allenamento su Strava

Dalla barra di navigazione inferiore, è sufficiente toccare l’icona centrale “Registra” (concedere eventualmente l’autorizzazione per accedere alla posizione) per avviare la fase di pre-allenamento.

In questa pagina è possibile selezionare, come potete vedere dagli screenshot, il tipo di allenamento, l’aggiunta o meno di accessori Bluetooth (la fascia cardio ad esempio) e abilitare o meno i beacon (condivisione della posizione con un amico o un familiare).

Una volta soddisfatte delle scelte, è sufficiente toccare su “Inizio” per iniziare a monitorare l’allenamento.

Come aggiungere gli amici su Strava

Come detto inizialmente, Strava è sia un diario personale degli allenamenti sia un social network. Per aggiungere i propri amici (o anche gli atleti più famosi) basta toccare l’icona delle persone in alto a destra.

L’aggiunta degli amici può avvenire con una semplice ricerca per nome. Grazie all’integrazione con Facebook però, è possibile anche aggiungere tutti i propri amici che utilizzano il social network di Meta in automatico (fornendo l’autorizzazione e accedendo coi dati di Facebook). Infine, si può far analizzare la lista contatti dello smartphone per verificare la presenza di possibili amici da aggiungere.