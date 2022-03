Come collegare la tastiera del PC allo smartphone

Sin da quando gli smartphone si assomigliano tutti (praticamente da quando Apple ha lanciato il primo iPhone nel 2007), il 99,9% dei modelli si affida alla tastiera virtuale sullo schermo invece di una fisica (BlackBerry era rimasta col concetto della tastiera fisica ma è fallita). Ciò significa che, seppur piccola, la porzione di utenti che necessita di una velocità (e di una precisione) di scrittura rapida da smartphone non ha più un’opzione “all in one”. Ad esempio chi lavora al computer ed ha la necessità di digitare con la tastiera sia su Windows/macOS che da smartphone Android. Fortunatamente esistono dei modi per poter collegare una tastiera del PC a uno smartphone Android (e iOS).

Collegare la tastiera del computer allo smartphone

Tastiera USB

Il sistema che vi spieghiamo in questa guida è probabilmente il più semplice. Le moderne tastiere sono dotate tutte di un connettore USB-A, ovvero quello classico presente sui computer. Di contro, gli smartphone utilizzano o il connettore microUSB oppure il connettore USB-C. Vista questa differenza di form factor, è impossibile collegare i due dispositivi a meno di utilizzare un adattatore.

Sul commercio esistono moltissimi dongle di questo genere e qui di seguito vi lasciamo il link ad alcuni di essi.

Tutto quello che bisogna fare è collegare lo smartphone in un lato del dongle e la tastiera nell’altro: Android è pienamente compatibile e riconoscerà immediatamente la tastiera.

Tastiera wireless

Esiste poi il metodo “senza fili”, ovvero quello che necessita di una tastiera Bluetooth da collegare allo smartphone. Trattandosi di un protocollo standard, la connessione Bluetooth di una tastiera avviene allo stesso modo della connessione Bluetooth delle cuffie o degli auricolari TWS. Anche in questo caso, Android riconosce l’accessorio immediatamente e senza alcuna modifica.

La tastiera più popolare per questo compito è senza dubbio la Logitech K380 che si trova tra l’altro spesse volte in sconto su Amazon: